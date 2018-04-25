Пьющую мать лишили родительских прав за истязания малыша в Приморье

Пьющая мать по решению мирового суда Хасанского района была лишена родительских прав на своего сына 2015 года рождения. Женщину признали виновной в неисполнении родительских обязанностей по воспитанию ребенка, соединенное с жестоким обращением (ст. 156 УК РФ). Об этом сообщила прокуратура Приморского края.

По данным

пресс-службы

ведомства, суд установил, что систематически пьющая местная жительница жестоко обращалась с ребенком, не заботилась о его здоровье, более чем на сутки оставляла малыша одного в квартире.

Суд назначил женщине условное наказание на полтора года лишения свободы с испытательным сроком три года.

Ребенок передан под опеку бабушке.

В Приморском крае в огне погиб двухлетний малыш, которого мать заперла одного в квартире. Его вытащил из квартиры подросток, ставший невольным свидетелем трагедии, но врачи не смогли помочь ребенку.