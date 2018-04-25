Забрать ребёнка из детского дома. Действительно ли этот путь так тернист?

Первое, что нужно сделать, когда возникла мысль о принятии в семью ребёнка из казённого учреждения, это хорошо подумать и честно ответить себе на такие вопросы. Зачем мне это? Что я хочу получить от такого шага? Не из жалости мне хочется это сделать? Действительно ли я готов принять и обогреть чужого ребёнка в своём сердце?

Куда обратиться?

— Дети не должны появляться в семье из-за какого-то недостатка, компенсировать или заменять то, чего не хватает взрослым, — говорит руководитель всероссийского благотворительного фонда «Родительский Мост» Мария Левина. — Иногда пара находится на грани развода и бессознательно думает, что ребёнок поможет им наладить отношения. Размещение в такую семью не приведёт ни к чему хорошему, в итоге ребёнок окажется никому не нужным. Специалистам важно прояснить мотивы до появления в семье малыша. Дети должны появляться от избытка — опыта, знаний, чувств, любви. В основе мотивации должно быть желание отдать, подарить, помочь.

Если после детального разговора с собой вы ещё больше укрепились в желании подарить ребёнку семейный очаг, обращайтесь в районный орган опеки и попечительства по месту прописки. Там расскажут об особенностях процедуры опеки и усыновления, выдадут полный перечень необходимых документов.

— Каждый раз, когда к нам приходят кандидаты в приёмные родители, мы очень им рады и готовы сделать всё возможное, чтобы семья образовалась в кратчайшие сроки, — поясняет начальник территориального отдела опеки и попечительства Фрунзенского района Владивостока Ирина Козлова . — Люди осознанно решили подарить нашим детям дом, тепло и, главное, семью, в которой остро нуждаются ребята, оставшиеся без мамы и папы.

Сбор документов не является страшной бюрократической пыткой. Будущим опекунам необходимы паспорт гражданина РФ с пропиской, выписка из домовой книги о наличии жилого помещения по договору соцнайма или свидетельство о праве собственности, справка о доходах установленного образца за последние 12 месяцев и занимаемой должности, справка об отсутствии судимости и уголовного преследования, медицинское заключение о состоянии здоровья опекуна, которое можно получить в поликлинике по полису ОМС или платно в частной лицензированной клинике, автобиография, где будущие мамы и папы подробно рассказывают о себе, увлечениях, семье и её распорядках, свидетельство об окончании Школы приёмных родителей и письменное согласие о приёме ребёнка в семью от всех домочадцев старше 10 лет, проживающих вместе с заявителем.

При усыновлении согласие требуется от супруга, необходим технический план жилого помещения с указанием общей площади в квадратных метрах, а доход всех членов семьи с учётом усыновлённого ребёнка должен быть не менее прожиточного минимума.

— Это не значит, что владелец однокомнатной квартиры не сможет усыновить ребёнка. Он должен доказать инспектору, что на минимальной площади малыш будет обеспечен всем необходимым: кроватью, местом для игр и отдыха, письменным столом для уроков, а в квартире есть помещение для безопасного приготовления пищи и принятия банных процедур. Доходы граждан могут быть дополнены иными видами обогащения семьи, например, если они сдают квартиру в аренду или имеют собственное хозяйство, — рассказали в опеке.

Срок годности документов — 1 год, медицинского заключения — 6 месяцев.

Что за школа?

Только органы опеки уполномочены выдавать направление в Школу приёмных родителей, прохождение которой стало обязательным условием для принятия ребёнка в семью с 2012 г.

— Обучение проходит по 42-часовой программе, в которую включены самые важные и нужные темы для будущих кандидатов в опекуны или усыновители. Я начала работать в детдоме в то время, когда для усыновления ребёнка или взятия его под опеку требовался лишь пакет документов, — рассказывает психолог службы сопровождения замещающих семей «Центра содействия семейному устройству № 1» Владивостока Наталья Медведева . — Никто не объяснял будущим родителям, как вести себя с ребёнком, об адаптации. Когда человек принимает такое судьбоносное решение, как принятие ребёнка в семью, он предполагает, что его жизнь изменится, но понятия не имеет, насколько масштабными это может оказаться.

Информация в Школе подаётся в форме семинаров и тренингов с несколькими интерактивными блоками, где будущие приёмные родители обсуждают подводные камни, упражняются в ролевом проигрывании часто встречающихся ситуаций. Особенно остро на занятиях стоит вопрос выявления у ребёнка задержки в психическом и интеллектуальном развитии в результате стресса, методов коррекции этой проблемы. Будущие усыновители смогут узнать много нового о «тайне усыновления», её плюсах и минусах.

Кого узнаешь из тысячи?

Документы собрали, школу прошли? Самое время получать заключение о возможности стать опекуном или усыновителем, вносить свои данные в Единый реестр кандидатов в приёмные родители и приступать к поискам нового члена семьи. Для этого необходимо в территориальном органе заполнить анкету соискателя или, если вы уже заочно познакомились с ребёнком на сайте http://www.usynovite.ru, записаться к нему на свидание.

— Важно определить психологическую совместимость ребёнка и взрослых, — отметила директор детского социально-реабилитационного центра «Парус надежды» Наталья Панкова. — Специалисты нашего центра и органов опеки готовы помочь будущему родителю в выстраивании первого контакта. На психологическую совместимость не влияет ни цвет глаз ребёнка, ни другая его внешняя схожесть с будущими родителями. Взрослые и дети либо находят контакт во время игровых тренингов или прогулок, либо нет. Если между ними не возникло принятия и симпатии друг к другу, никакая похожесть не сделает их настоящей семьёй. Нового члена семьи нужно искать сердцем и не отчаиваться, даже если несколько свиданий с разными детьми так и не принесли «ёканья» в душе.

Прежде чем выходить на «финишную прямую», кандидатам необходимо определиться с формой семейного устройства ребёнка.

В Приморье — три таких формы: опека, усыновление, приёмная семья. Если гражданин желает усыновить малыша без промежуточной формы, то забрать его домой получиться лишь через некоторое время — после вынесения судебного решения об установлении родительских прав. С этих пор ребёнок ставится вам юридически кровным — у него меняется имя, фамилия, отчество, место рождения и даже по желанию дата рождения в пределах до трёх месяцев у детей и года у подростков, биологические родственники автоматически теряют все права на ребёнка.

В качестве промежуточной формы, но нередко и самостоятельной, выступает опека и попечительство — это позволяет забрать малыша под своё крыло сразу после подписания согласия о приёме в семью. Как только заключение о назначении опеки оказывается у вас на руках, идите в суд для усыновления. Многие граждане выбирают опеку в качестве основной формы в связи с сохранением за ребёнком различных соцвыплат, льгот, очереди на жильё по достижении совершеннолетия, приоритетного права на поступление в учебные заведения. Нее для обогащения, а чтобы домочадец вошёл во взрослую жизнь со своей квартирой и «кругленькой» суммой на личном счету, доступный только ему.

Приёмная семья отчается от опеки не только наличием заработной платы для опекунов, но и степенью ответственности. Юридически таковой может быть признана только многодетная семья, в которой воспитываются дети с особенностями развития — тяжелобольные малыши, инвалиды, «солнечные» детки и т. д. Мама и папа здесь приобретают статус профессиональных родителей, отдающих детям 100% своего времени и сил, чтобы помочь им адаптироваться и стать полноценными членами общества.

Не нужно бояться, что, как только ребёнок попадёт в семью, о вас тут же забудут. Родители и приёмные дети могут рассчитывать на психологическую помощь специалистов в любое время и даже спустя годы перехода ребёнка из детского дома в семью.

Материал подготовлен в рамках проекта «АиФ-Приморья» «Ребёнку нужна семья!»

КСТАТИ

Получив направление во Владивостоке, совсем не обязательно записываться в местные группы — пройти Школу можно в любом регионе страны, независимо от места проживания, хоть в Находке, хоть в Хабаровске, хоть в Москве. Только учтите, что в среднем учёба занимает два месяца и проходит в групповой форме. Если вы опоздали к началу курса, вам придётся дожидаться нового набора, поэтому загляните в опеку и уточните заранее график.

ЦИФРЫ

Свыше 2 тысяч подарков для детей-сирот оставили в 2017 г. жители и гости края в специальных точках сбора в торговых сетях и лично передали в детские социальные учреждения; более 400 воспитанников краевых центров встретили новый год в семейном кругу.