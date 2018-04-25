Грудогейт, или давайте запретим ходить с детьми в кафе и рестораны. — Евгений Енин

«Почему бы хозяевам кафе не игровые комнаты устраивать, а запретить вход с детьми младше семи? Но главное — самолеты. Не пускать, гнать! Чтобы на весь фюзеляж был перечеркнутый младенец нарисован». Евгений Енин , телеведущий, блогер, автор рубрики «Смотритель»:

— Пока Роскомнадзор разносил в пыль Интернет, пытаясь заблокировать Телеграм, в России разразился Грудогейт. Никогда еще тема сисек не раскрывалась в нашей богоспасаемой стране так полно. Началось все с этого поста в пока не заблокированном Фейсбуке:

«На днях одна моя знакомая зашла в Кофемания Шереметьево Терминал D с семимесячным ребенком. Заказав кофе, она присела его выпить, малыш решил «последовать» ее примеру. Находясь в кормительной одежде, а это значит — незаметно, женщина начала кормить малыша. К ней подошел официант и попросил прекратить. На вопрос о причине предъявил вот этот устав компании, где действительно написано, что в сети кафе Кофемания /Сoffeemania кормить младенцев грудью запрещено. Так что, уважаемые мамы малышей, рекомендую Вам обратить на это внимание при выборе кафе. P. S. : немного «забавно», что кормить в кафе маленьких собачек, с некоторыми ограничениями, но вполне можно». Ссылка

Ну и как водится, по всем правилам народного единства, начался грудосрач. Аргументы тех, кто «за» право кормить ребеночка грудью там, где ребеночку захотелось поесть, приводить не будем, с ними все понятно: святость материнства и все такое. Давайте покусимся и ущемим, под плач и вой.

Будем исходить из того, что бизнес имеет право устанавливать правила фейс-, бэби— и дог— контроля, не пускать с собаками или детьми, запрещать кормить детей или собак, исходя из своего представления о прекрасном. Но правильно ли это — ограничивать право даже не детей, а в первую очередь их родителей прийти куда-то с ребенком? Который, разумеется, ангел, ни в чем не виноват и ведет себя сообразно своей детской природе.

С кормлением проще всего. Многим этот процесс неприятен (спросим у деда Фрейда, что там у них с оральной фиксацией). Кто-то может сказать: не хочу, чтобы мой сын двенадцати лет видел женскую грудь в любом виде, и так ладони волосатые. Ну, так пусть отвернется куда-нибудь в угол и кормит себе.

Администрация «Кофемании» по этому пути и пошла: «Мы признаем, что наша ошибка в том, что мы не обновили правила вовремя и не прописали, что кормление возможно, когда это происходит в специальной одежде для кормления. Мы приносим за это извинения, и, конечно же, обновим правила в самое ближайшее время во всех ресторанах». Ссылка

Хотя какой-нибудь умник спросит: а мастурбировать в специальной одежде для мастурбации тоже можно публично, ничего же не видно? Не будем ему отвечать, закроем тему публичного грудного вскармливания и даже не поинтересуемся, какого черта эта кормящая мать хлещет кофе и понимает ли она, что ребеночку это кофе на пользу никак не пойдет: ясно, что она не понимает. И откроем тему наклеек на дверях кафе и магазинов, где будут перечеркнуты не только собаки, мороженое и роликовые коньки, но и эти мелкие ̶з̶а̶с̶р̶а̶н̶ц̶ы̶ ангелочки.

Например, я готов доплачивать разумную сумму за авиабилет, если это будет рейс, свободный от детей младше пяти лет.

Детский крик — один из самых раздражающих человеческое ухо звуков на планете Земля, эволюция так постаралась. И с чего вдруг я должен терпеть ор и визг в течение нескольких часов? Да, годовалому ребенку не объяснишь, как продувать уши, ни по методу Вальсальвы, ни по методу Френзеля, да, ему больно, а его ̶т̶у̶п̶ы̶е̶ родители не понимают, что в год младенцу делать в Турции совершенно нечего, он не оценит all inclusive. Это мои проблемы?

Если взрослый человек вздумает орать в течение всего полета, его сдадут в полицию после посадки, и правильно делают. За поведение несовершеннолетних отвечают родители, полностью. Так обеспечьте поведение, которое не мешает окружающим, или идите на фиг с самолета вместе с отпрыском. Нельзя же в тот же самолет пьяным взрослым, их могут совершенно законно развернуть, только потому, что есть подозрение, что они могут побеспокоить окружающих. Про годовалого ребенка это — не подозрение, это уверенность.

На концерты классической музыки, например, и спектакли с детьми любого возраста приходить не запрещено. Но кто-нибудь скажет, что орущий младенец, перекрывающий в филармонии децибелами орган, это нормально? Потому что святость материнства, и родители имеют право сходить на концерт в соответствии с российским законодательством?

Или мамашку с орущим младенцем таки можно выпнуть из зала, где она портит жизнь паре сотен человек, как непременно нужно выпнуть орущего неадекватного взрослого?

И наоборот, если нельзя ограничивать право родителей зайти с ребенком куда-то, то и нельзя ограничивать право заходить куда-то с условной мороженкой на условных роликах. С чего вдруг, мороженка — это всего лишь принадлежащая мне собственность, такая же, как телефон или кошелек. А если я что-то закапаю или кого-то перемажу, ну тогда и будем разбираться.

И ведь есть же места, куда мелким детям заходить запрещено уже. И никого от этого не корежит. Это всякие батуты и детские комнаты. Не место там мелким, понятно почему, пришибут и раздавят. А почему детям место в ресторане, где мы сидим с друзьями и не слышим друг друга из-за визга стаи детей, играющих в догонялки? Да, хозяин просит родителей унять детей, но родители не реагируют. Ок, уходим мы. Или надо было встать за спинами этих дебило-родителей и поорать им в уши?

Так почему бы хозяевам какой-нибудь сети ресторанов не игровые комнаты family-friendly устраивать, а запретить вход с детьми младше семи лет? Посетители старше семи лет будут благодарны.

Но главное — самолеты. Не пускать, гнать, запрещать летать с детьми младше трех. Чтобы на весь фюзеляж был перечеркнутый младенец нарисован.

Ну или ОК, пусть летят, но если заорет — в аэропорту встречает полиция и оформляет за хулиганку родителей, которые не обеспечили. Потом, после штрафа, конечно же, начнут орать про нарушение прав. Но орать они будут в соцсетях, поэтому плюнуть на них и забанить.

PS.

Оказывается, есть первопроходцы на пути запрета посещения мест общественного питания с мелкими детьми. Им трудно, они вынуждены отступать, но слабый ветерок дует в нужную сторону: