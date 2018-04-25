Все о сороковой неделе беременности

Вот и наступил завершающий этап беременности, неделя, которую так ждали будущие родители. В норме вес будущей мамы должен был увеличиться на 12-14 кг, хотя многое зависит и от массы тела до беременности, телосложения, общего самочувствия в течение всего срока вынашивания и некоторых других факторов. Окружность живота женщины достигает 95-100 см, а высота стояния дна матки немного уменьшилась до 32-33 см и находится примерно посередине между пупком и мечевидным отростком. Анализы и медицинские обследования Если роды не произошли до 40-й недели беременности, то будущей маме необходимо прийти на осмотр к наблюдающему ее акушеру-гинекологу. Вероятно, это будет завершающий прием, на котором врач измерит артериальное давление, высоту стояния дна матки, окружность живота и вес женщины. Важно также прослушать сердцебиение ребенка, проверить нет ли отеков или не стали ли они более выраженными. Если все показатели в норме, то беременную отправляют домой ожидать появления предвестников родов. УЗИ Планового УЗИ на этом сроке не предусмотрено. Однако в некоторых случаях УЗИ назначают, чтобы оценить положение плода, количество околоплодных вод, исключить обвитие пуповиной и другие факторы риска. Такое обследование могут провести и при поступлении женщины в роддом. Как выглядит ребенок Все органы плода достигли необходимой стадии развития и ребенок абсолютно готов к появлению на свет, он занял свое окончательное положение в матке. Размеры малыша индивидуальны, очень многое зависит от того, с каким весом появились на свет его родители, как питалась мать в течение всего срока беременности, не было ли выявлено тяжелых заболеваний. Нормой считается рост от 48 до 51 см, в некоторых источниках в качестве нормы указывается даже 54 см. Вес новорожденного колеблется от 2800 г до 4 кг. В настоящее время количество новорожденных с весом более 4 кг стабильно растет. Среди причин называют улучшение качество жизни, избыток углеводов в рационе беременной, большая прибавка в весе во время вынашивания ребенка, высокий рост мамы, рождение крупных детей ранее и др. Хоть в матке и очень мало места ребенок продолжает двигаться и толчки его ощутимы. Женщине важно следить за любыми изменениями в двигательной активности плода. Что происходит на 40 неделе беременности — ощущения Большинство женщин на заключительном этапе беременности чувствуют себя довольно уставшими, поскольку большой живот мешает вести привычный образ жизни, а кроме того родители с нетерпением ждут встречи с малышом и буквально считают часы до наступления родов. Живот на этом сроке чаще всего уже опускается и будущей маме становится немного легче дышать. В некоторых случаях живот не опускается до самых родов, что тоже является вариантом нормы. Боли в животе Головка плода давит на тазовые кости, поэтому возникают боли внизу живота — это обычное явление накануне родов. Боли в пояснице Из-за значительно увеличившегося веса происходит серьезная нагрузка на поясницу. Гормон релаксин способствует размягчению и небольшому расхождению тазовых костей— этот процесс также может быть причиной тянущих болей, но он является естественным и облегчает ребенку продвижение по родовым путям. Выделения Выделения на 40-й неделе становятся более обильными, это связано с тем, что могут подтекать околоплодные воды. Кроме того, иногда в них появляются слизистые сгустки с розоватыми или светло-коричневыми вкраплениями — так начинает отходить пробка, которая в течение всей беременности закрывала шейку матки и защищала мать и плод от попадания инфекций. Такие выделения могут быть симптомом инфекции, которую нужно пролечить до родов или же сделать все необходимое, чтобы снизить риск инфицирования ребенка во время родов. Тошнота Тошнота может беспокоить женщину в двух случаях: либо вскоре начнутся роды, либо кишечное отравление. Чтобы отличить эти состояния, будущей маме необходимо очень внимательно следить за питанием и исключить все продукты, которые могут вызвать расстройство кишечника. Многоводие и маловодие Количество амниотической жидкости (околоплодных вод) рассчитывается при помощи специального индекса. На 40-й неделе нормой считается 63-240 мм, среднее значение — 123 мм, что меньше, чем на предыдущих неделях. Количество амниотической жидкости врач определяет при помощи УЗИ. Что можно и нельзя делать на 40 неделе беременности На завершающем этапе беременности женщине рекомендуется больше спать, по крайней мере 8-9 часов. Важно исключить все раздражающие факторы и спокойно дожидаться предвестников родов. Занятия сексом не исключаются, если нет противопоказаний. Перелеты на таком сроке вообще противопоказаны. Сейчас есть последняя возможность собрать сумку для роддома. Можно составить список продуктов, которые родственники купят к возвращению матери и ребенка из роддома. Кроме того, не рекомендуется выходить из дома без обменной карты беременной. Что можно есть Аппетит на 40-й неделе беременности может снизиться, что является физиологической нормой, кстати и вес будущей мамы может снизиться на 1-1,5 кг. Питание накануне родов должно быть легким, можно придерживаться той схемы, которая была рекомендована в течение всего третьего триместра: поменьше «быстрых» углеводов, достаточное количество белка (отварная говядина, куриная грудка) и растительной клетчатки (овощи, зелень). Главное — не переедать. Витамины Курс витаминов, который был назначен ранее, обычно пьют до самых родов, более того, после осмотра малыша неонатологом и педиатром, маме могут рекомендовать продолжить принимать его еще в течение нескольких месяцев грудного вскармливания. Роды Роды могут произойти в любой день, поэтому нужно быть готовой к поездке в роддом, особенно это касается женщин, которые рожают не в первый раз. Начиная с 38-й неделе, ребенок считается доношенным, поэтому в случае необходимости по показаниям акушера-гинеколога (зависит от состояния женщины и плода) роды могут стимулировать, а не ждать их естественного наступления. Если роды не наступили, не нужно паниковать, возможно, изначально неточно был поставлен срок беременности. Своевременными считаются роды с 38 по 42 неделю. Предвестники родов Обычно к предвестникам родов относят тренировочные схватки, при которых матка начинает сокращаться в течение нескольких минут, женщина при этом испытывает тянущие боли внизу живота, переходящие к пояснице. Однако к предвестникам иногда относят и следующие показатели: опущение живота, отхождение слизистой пробки (сгустком около 2 столовых ложек, тошнота и/или послабление стула (вплоть до диареи). Кесарево сечение Кесарево сечение бывает плановое и экстренное. В обоих случаях для такого способа родоразрешения у врача имеются веские основания. Плановое кесарево назначается иногда на ранних сроках беременности, когда заранее известно, что заболевания матери или патология беременности не позволят родить ей самостоятельно. При плановой операции женщину направляют в стационар примерно за неделю до предполагаемых родов и наблюдают. При наступлении первых схваток или раньше по показаниям проводят операцию. Повторнородящей женщине кесарево сечение назначают, начиная с 38 недели беременности. Экстренное кесарево сечение проводят в обстоятельствах, которые как правило наступают уже во время родов и угрожают здоровью матери и ребенка. Помните, неважно каким именно способом малыш появился на свет — главное, что врачи делают все возможное для того, чтобы и мать и ребенок были здоровы. В современных условиях ребенка (если нет угрозы здоровью и жизни) сразу прикладывают груди, а затем маме предстоит самой или при помощи специалиста наладить грудное вскармливание, поскольку именно такая пища является лучшей для новорожденного по крайней мере в течение первых шести месяцев после рождения. Счастливого вам материнства! Фото: Shutterstock.com Давайте дружить в социальных сетях! Подписывайтесь на нас в Facebook, «ВКонтакте» и «Одноклассниках»!