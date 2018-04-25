8 подсказок, которые помогут воспитать ребенка с высоким IQ

Интеллектуальные способности человека зависят не столько от природных данных, сколько от среды, в которой он растет. Поэтому родители, которые хотят вырастить думающих и любознательных детей, должны создать для них подходящие условия. Вместо того чтобы нахваливать малыша («Какой ты умный! Какой ты сообразительный!», хотя и это иногда не помешает), важно сосредоточиться на нескольких техниках воспитания интеллекта, проверенных временем. Разговаривайте с малышом с первых дней жизни Речь — один из мощных двигателей интеллектуального развития. Именно поэтому специалисты советуют разговаривать с младенцем буквально с рождения. По мере того, как малыш будет подрастать, мы можем расширять его пассивный словарный запас, включая в свою речь ранее незнакомые ему слова. Даже если ребенок не будет понимать их значение сразу, он постепенно научится узнавать смысл по контексту (это правило действует для детей от двух-трех лет и старше). Начинайте читать книги как можно раньше Чтение — один из ключевых навыков, который влияет на успеваемость ребенка в школе, поэтому начинайте читать ребенку задолго до того, как он станет различать буквы самостоятельно. Для того чтобы заинтересовать ребенка чтением как можно раньше, соблюдайте несколько простых правил: удостоверьтесь, что детские книги находятся в свободном доступе; сделайте так, чтобы чтение и обсуждение книг ребенок воспринимал как один из важных семейных ритуалов; -подавайте пример (пусть малыш регулярно видит увлеченного книгой родителя). Без соблюдения этих условий ваш кроха вряд ли влюбится в книги. Научите решать простые задачи и принимать простые решения Не стоит просить трехлетку самостоятельно определить, в какой детский садик он хочет пойти. Взрослые должны грамотно подходить к знакомству ребенка с понятиями выбора и ответственности. Можно и нужно разрешать дошкольнику принимать решения самостоятельно, но ответственность за последствия этих решений должна быть посильна для психики малыша. Иначе он испугается, что родители возложили на него непосильную ношу. То есть мы говорим «да» вопросам для трехлетки в духе «котлета или суп?» и «нет» вопросам в духе «в какое время ты предпочитаешь ложиться спать, чтобы чувствовать себя выспавшимся?» Хвалите за старательность Мы часто говорим своим детям, что они лучшие всегда и во всем. Сначала мы нахваливаем, а затем ребенок сталкивается с ситуацией, в которой открываются его реальные способности (например, бабушка говорила, что он прекрасно поет, а в музыкальной школе его способность оценили весьма низко). Однажды оказавшись в ситуации неуспеха, такой ребенок всеми силами избегает повторения оной. Потому что боится оказаться не лучшим. Логика проста: не буду ошибаться, чтобы не потерять в глазах родственников свой авторитет. К сожалению, этот сценарий не ведет человека к развитию интеллектуальных способностей, а учит пускать пыль в глаза. Гораздо разумнее со стороны родителей будет не нахваливать своего малыша с утра до ночи, а объяснить ему, что ошибок и разочарований не избежать. Это поможет малышу окрепнуть и научиться встречать поражения с достоинством. Известно, что дети, которым регулярно говорят, что они умные и талантливые, гораздо быстрее сдуваются перед сложными задачами, чем те ребята, которые вместо оценки интеллектуальных способностей получают оценку деятельности: «Ты хорошо поработал! Ты постарался на славу!» Поощряйте физическую активность Мало того, что физические упражнения делают ребенка здоровым и крепким, они еще и способствуют поддержанию его умственного здоровья. Он становится более устойчивым к стрессам, которые в нашем мире поджидают на каждом углу. Устраивайте интеллектуальную разминку Задачка (посчитай деревья на пути, найди буквы и цифры на дорожных знаках), которую вы задали ребенку внезапно — отличное упражнение на развитие умственной хватки. Поощряйте любопытство Исследовательская активность переполняет дошкольников, но надо правильно этим воспользоваться. Поощряйте любопытство, участвуйте в обсуждениях, старайтесь развивать интересы ребенка. Ребенок только и говорит о звездах? Сходите с ним в планетарий, изучайте по книгам карту звездного неба, а если интерес углубится, купите телескоп. Научите своего ребенка рассматривать сложные задачи как возможности для роста Научите ребенка получать удовольствие от учебы. Покажите ему, что любая учеба неизбежно ведет к развитию. Развитие — это результат, это наслаждение своими способностями, это возможность помочь тому, кто разбирается в этом предмете хуже. Фото: Shutterstock.com