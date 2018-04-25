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Собака напала на девочку на территории ямальской школы. Видео
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Собака напала на девочку на территории ямальской школы. Видео 

360tv.ru 1 час назад
Фото: ИА Север-Пресс
Житель города Надым заснял на видео, как на территории школы собака напала на девочку. В администрации Надымского района «360» сообщили, что нападения не было, но по факту случившегося проводится проверка.
О нападении вряд ли можно говорить. Сейчас проводятся проверочные мероприятия. По предварительным сведениям, собака была знакома девочке, поэтому сейчас департамент образования и администрация проверяют, как там все на самом деле было
— представитель администрации Надымского района.
Также женщина добавила, что на данный момент ищут записи с камер видеонаблюдения, потому что на кадрах, которые появились в соцсетях, кусок видео был вырезан. По предварительной информации, девочке около 13 лет. Ее личность устанавливается. Родители девочки при этом не обращались к медикам.
На видео видно, как собака повалила школьницу на снег, борьба продолжалась несколько секунд, после чего девочка побежала прочь от животных. Однако они погнались за ней. Была ли это игра или все-таки нападение, в скором времени должны выяснить представители департамента образования и администрация города.
Двух девочек покусали большие собаки в поселке Кудряшевский Новосибирской области. Две большие собаки напали на двух школьниц. Одна из девочек находится в больнице.
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