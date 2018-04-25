Воронежцы нашли плачущего годовалого мальчика в подъезде дома 

Ребёнка периодически избивал собственный отец. Жители одного из домов по улице Гаршина в Железнодорожном районе заметили плачущего годовалого мальчика. Горожане вызвали скорую и полицию, сообщила пресс-служба управления МВД по региону в среду, 25 апреля. Выяснилось, что малыш живёт с отцом, который ведёт аморальный образ жизни — нигде не работает, воспитанием сына не занимается. Мужчина периодически избивал ребёнка, сообщили соседи. Полицейские возбудили уголовное дело о неисполнение обязанностей по воспитанию сына (ст. 156 УК РФ) Екатерина Трещикова