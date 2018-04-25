Жители края помогли малышу уехать из больницы домой, где он ни разу не был

Благодаря неравнодушным людям семимесячный Азамат Хасанов наконец-то смог покинуть больничную палату и отправиться в родной дом мамы в Октябрьском районе.

Как рассказали в фонде «Дедморозим», удалось собрать 36 тысяч рублей для покупки кислородного концентратора и пульсоксиметра, необходимые для малыша.

Азамат родился здоровым, но на месяц раньше положенного срока. Вскоре после рождения мальчик перенёс пневмонию и попал в реанимацию. В результате у него развилась бронхолёгочная дисплазия — хроническое заболевание, при котором малышу не хватает воздуха и ему требуется постоянная кислородная поддержка.

После реанимации мальчика с мамой перевели в отделение педиатрии краевой больницы. Азамата подключили аппарату, который круглосуточно подаёт кислород.

Теперь благодаря купленному оборудованию, с помощью которого мама Роза следит за уровнем кислорода в крови сына, они с Азаматом смогут жить дома в Октябрьском районе. Врачи краевой больницы научили маму пользоваться кислородным концентратором и пульсоксиметром.