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Жители края помогли малышу уехать из больницы домой, где он ни разу не был
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Жители края помогли малышу уехать из больницы домой, где он ни разу не был 

АиФ Пермь 1 час назад
Фото: АиФ Пермь
Благодаря неравнодушным людям семимесячный Азамат Хасанов наконец-то смог покинуть больничную палату и отправиться в родной дом мамы в Октябрьском районе.
Как рассказали в фонде «Дедморозим», удалось собрать 36 тысяч рублей для покупки кислородного концентратора и пульсоксиметра, необходимые для малыша.
Азамат родился здоровым, но на месяц раньше положенного срока. Вскоре после рождения мальчик перенёс пневмонию и попал в реанимацию. В результате у него развилась бронхолёгочная дисплазия — хроническое заболевание, при котором малышу не хватает воздуха и ему требуется постоянная кислородная поддержка.
После реанимации мальчика с мамой перевели в отделение педиатрии краевой больницы. Азамата подключили аппарату, который круглосуточно подаёт кислород.
Теперь благодаря купленному оборудованию, с помощью которого мама Роза следит за уровнем кислорода в крови сына, они с Азаматом смогут жить дома в Октябрьском районе. Врачи краевой больницы научили маму пользоваться кислородным концентратором и пульсоксиметром.
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