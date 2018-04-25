6 важных вещей, о которых не принято рассказывать молодым мамам

Малыш плачет, а вы не знаете, что с ним, собственно, делать, вы за день выматываетесь так, словно разгрузили вагон с углем. Почему вас об этом не предупредили? Предупреждаем — и рассказываем, что еще вам предстоит пережить. И это всё абсолютно нормально, честное слово.

Вы будете уставать

Мы не знаем, где живут все эти счастливые мамы, которые утром бодры и веселы, при макияже и с маникюром, а вечером снова свежи как майские розы. Наверное, только в рекламных роликах! Ну или у них большая группа поддержки в лице бабушек и нянюшек — иначе как они умудряются так выглядеть? Вам страшно смотреть в зеркало, вы круглосуточно мечтаете выспаться, а вечером вас хватает разве что на рутинный душ и поздний-поздний ужин. Да вы на работе, даже в условиях жестких дедлайнов и квартальных отчетов так не выматывались!

Вы захотите свободы

На волю, так сказать, в пампасы. Вы отчаянно завидуете Робинзону Крузо — один, совсем один на необитаемом острове! Вы согласны, ну хотя бы на денёк, куда-нибудь деться от семьи и от детей. Имеете право, ответственно вам заявляем.

Вы будете злиться на своего ребёнка

Да, такое бывает и с самыми хорошими мамами. Нет, ну как сохранить душевное равновесие, когда чадо упорно сует в рот песок? Или когда он расковыривает цветочный горшок на свежевымытом полу? Не верьте тем, кто говорит, что «я вот всегда спокойна». И не взращивайте в себе комплекс «плохой матери» — вы нормальная.

Вам будет скучно

Вы любите своего ребёнка, но иногда вам становится скучно… Скучно по десять раз читать «Колобка», тоскливо собирать пазлы и клеить аппликации. Не волнуйтесь, с вами все в порядке. В конце концов, вы не обязаны любить все эти муки творчества, относитесь к этому как обязательной рутинной процедуре. Хотя, нужно заметить, дети очень чутко чувствуют фальшь, так что постарайтесь во время очередного вырезания снеговика или рисования солнышка хоть немного увлечься. Зато папам хорошо — когда они еще погоняют на радиоуправляемом вертолете?

Вы будете спорить со старшим поколением

Обычно об этом мало кто говорит, но у большинства молодых мам периодически возникают локальные стычки со старшим поколением. Свекровь будет пропагандировать отказ от подгузников, собственная мама одолеет звонками на тему «пора кормить малыша борщом, я знаю, что говорю». Совет соглашаться, но делать все по-своему, конечно, хорош. Но где, спрашивается, взять силу воли и промолчать, когда в сотый раз обнаруживаешь у полугодовалого крохи во рту конфету, всунутую туда заботливой бабушкой?

Вы можете поменять свои взгляды

Если раньше вы были ярой противницей детских садов, то теперь считаете, что вообще-то не зря их придумали. То же самое легко может произойти и с темами про совместный сон, прикорм и приучение к горшку. И не надо думать, что вы непринципиальная. Вы теперь просто опытная, а этим все сказано.