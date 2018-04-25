Ребенок истерит в магазине, требуя что-то купить. Как вести себя родителю?

Нина Гофман

семейный консультант

Сцена в магазине: мама, сын 4-х лет — Мамааа, мам, я хочу мороженое, давай купим.

— Нет, мой хороший, сегодня холодно, мы не едим мороженое, когда холодно, ты можешь заболеть.

— Ну маам, ну я хочу, я не заболею, я тебе обещаю.

— Ты не можешь обещать, от холодного может горло заболеть.

— Не может! Купи мороженое!

— Нет, солнышко, (тянет сына за руку) сегодня мороженого не будет, очень холодно. И ты ел сегодня сладкое, много сладкого нельзя есть, это вредно.

— (Сопротивляется, со слезами на глазах) А вот она (показывает на девочку с мороженым) ест. И мороженое я сегодня не ел! Мааамаааа, я хочу!

— (Начинает терять терпение, хочет придушить мамашу, которая купила мороженое дочке) Я сказала нет!

— (Истерически плачет и кричит) Хочууууу мороженоеееее!

У этой сцены может быть два варианта развития: или мама не выдерживает и покупает мороженое, или ей приходится силой утаскивать брыкающегося ребенка из магазина под неодобрительные взгляды, а еще хуже, реплики продавцов и покупателей, скандал может продлиться еще довольно долго, настроение у обоих испорчено.

Давайте подумаем, что здесь произошло? Ребенок, как известно, существо импульсивное, желания возникают у него рандомально, при виде желаемого объекта (впрочем, как и у взрослых), но в отличие от взрослых, которые, в большинстве случаев, умеют регулировать свои порывы (хотя бы иногда), он этого еще не умеет. Не получив желаемого результата, он чувствует естественное для всех нас разочарование, ему плохо, он начинает злиться, плакать. В отличие от взрослого человека, маленький еще не может справиться с этими неприятными и тяжелыми ощущениями. Он просто неспособен заставить себя думать, что ничего страшного не произошло, что он может получить это мороженое в другой день, что на мороженом свет клином не сошелся и можно попросить вместо этого что-нибудь другое, что сделает ему приятно. Короче, все что может успокоить любого из нас в состоянии разочарования, просто не придет к нему в голову.

Он понимает только простую цепочку: я хочу → мне не дают → мне плохо без этого → я пробую все доступные мне варианты, чтобы получить то, что хочу. А доступные варианты — это уговоры, плач, истерика. Вот и весь инструментарий, который у него имеется.

А что произошло с мамой? У мамы сложная дилемма: с одной стороны ей хочется, чтобы ребенку было хорошо, и она готова ради этого почти на все. С другой стороны, она знает, что в данной ситуации мороженое — это плохо, но сын этого не хочет понимать. Она хочет, чтобы ему было хорошо, но при этом не давать мороженое. Но этого не получается, поэтому она начинает злиться на себя, на ребенка, на безответственную маму, которая купила дочке мороженое и этим усложнила ей ситуацию, наконец, она чувствует себя совершенно беспомощной перед орущим малышом. Ее одолевает целый спектр отрицательных чувств, о которых она вообще не думает, так как пытается успокоить орущего ребенка. Ей бы хотелось или провалиться сквозь землю или чтобы это закончилось сразу сейчас. А есть ли у нее инструменты, с помощью которых она может разрешить эту ситуацию по другому?

Да, у взрослых эти инструменты есть и мы можем ими пользоваться, чтобы помочь нашим детям и себе:

Подготовьтесь заранее

Перед тем, как мы идем в магазин, мы можем представить себе, что возможна такая ситуация с мороженым или чем-то еще. Поэтому мы заранее предупреждаем ребенка, что мы не покупаем ничего сладкого, тем более мороженое, потому что на улице холодно. Он, конечно расстроится, и тогда мы можем предложить ему какую-нибудь аттрактивную альтернативу. Например, купить какую-нибудь маленькую игрушку или что-нибудь вкусненькое, но не сладкое и не мороженое. Таким образом мы частично можем избежать подобных сцен. Кроме того, можно завести дома постоянное правило (для всех), касающееся сладостей — когда, сколько и чего мы едим, и всегда ссылаться на него в таких ситуациях. Это упрощает задачу родителям, и дает ребенку чувство уверенности — он уже не зависит от не всегда понятного ему решения родителей, а подчиняется, вместе со всей семьей, постоянному общему правилу. Чувствуете разницу?

Дышите

Если мы уже там и все плохо, в первую очередь, советую не реагировать сразу, а сделать пару глубоких вдохов, давая себе время подумать и взвесить все за и против мороженого. Если окончательный результат «против», мы должны понимать, какая последует реакция и быть к ней готовыми.

Признайте чувства ребенка

Не доводя разговор до истерики, после первого же проявления сопротивления со стороны ребенка, присядьте на корточки, и, глядя ему в глаза, скажите «Я вижу, что ты очень разочарован и злишься, очень тебя хорошо понимаю. Мне бы тоже было плохо не получить что-то, что очень хочется. Давай, я тебя обниму, и мы вместе подумаем, что тебе сейчас может помочь, кроме мороженого. Мы обязательно найдем другой выход». Это надо говорить совершенно спокойно, сочувствие и желание помочь должно быть искренним.

Предложите выбор

Ребенку должно быть выгодно как можно быстрее успокоиться, поэтому можно предложить ему на выбор: «Выбирай — ты сейчас быстро успокаиваешься, и тогда мы успеем дома поиграть\ посмотреть мультик\ пойти на площадку\ все что угодно на ваше усмотрение, или мне придется тебя отсюда забрать, хоть мне это будет очень неприятно и тогда мы уже не сможем сделать то, что хотим.

Пообещайте купить в другой раз Может помочь перспектива получить мороженое не сейчас, а завтра\ на выходные\ когда пойдем к бабушке.

Чего мы НЕ делаем:

Мы НЕ говорим „я сказал\а“.

Родительский авторитет заключается не в ультимативном „я сказал, значит так и будет“, а в „я могу решить за ребенка то, что он пока не в состоянии решить сам“. При этом родитель видит и принимает»плохое» состояние ребенка и помогает ему справиться с негативными чувствами.

Мы НЕ обижаемся на ребенка.

Часто родители обижаются и злятся на малыша за то, что он им делает — он это делает не им, с ним ЭТО происходит. Обижаясь на него мы становимся таким же беспомощным ребенком, как и он и все «разборки» переходят на уровень ссоры между детьми, тогда как на самом деле это должен быть разговор взрослого человека с маленьким.

Так же мы НЕ объясняем ребенку, что от мороженого он заболеет, поэтому мороженое — это плохо.

Для ребенка мороженое — это хорошо, потому что сейчас он может удовлетворить свое желание, а про «плохо» ему вообще непонятно, потому что связь в его голове между событиями чисто теоретическая. Дети не могут мыслить гипотетически, для них все происходить здесь и сейчас.

Мы НЕ тащим ребенка насильно.

Прежде, чем увести ребенка, мы должны предупредить его об этом заранее и дать ему выбор.

Мы НЕ обращаем внимания на окружающих.

На неодобрительно поглядывающую бабушку в пальто или хамоватую продавщицу, которая цедит сквозь зубы что-то неприятное в вашем направлении. Нас не волнует, что они подумают о нас или о нашем ребенке, мы занимаемся ТОЛЬКО собой и им. Нет ничего неудобного в том, что ребенку плохо и он плачет или скандалит. Это бывает абсолютно со всеми, и это необходимая часть развития.

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