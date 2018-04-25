Только посмотрите, что делают эти новорожденные недоношенные близнецы! Они уже стали звездами Интернета!

В начале января Антеа из Австралии родила близнецов раньше положенного срока. Видео с малютками, которые так трогательно держатся за ручки, лежа на груди своего отца, посмотрели уже больше 10 млн раз! Вес новорожденных братика с сестричкой составлял меньше килограмма. Сейчас они постепенно поправляются, а их мама обращается ко всем родителям, столкнувшимся с преждевременными родами, с призывом не беспокоиться за своих малышей. Ведь современная медицина способна на настоящие чудеса!

Братик с сестричкой появились на свет на 11 недель раньше положенного срока.

«Наверное, они уже были готовы начать свою жизнь!», — написала их мама в соцсети.

Преждевременные роды сильно испугали мамочку, но она верила, что с ее детьми все будет хорошо.

«Я хочу, чтобы все родители, столкнувшиеся с этой проблемой, не паниковали и не переживали. В наше время возможно практически все, так что у ваших деток все будет замечательно!».

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