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Только посмотрите, что делают эти новорожденные недоношенные близнецы! Они уже стали звездами Интернета!
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Только посмотрите, что делают эти новорожденные недоношенные близнецы! Они уже стали звездами Интернета! 

Карельские вести 21 минуту назад
Фото: Карельские вести
В начале января Антеа из Австралии родила близнецов раньше положенного срока. Видео с малютками, которые так трогательно держатся за ручки, лежа на груди своего отца, посмотрели уже больше 10 млн раз! Вес новорожденных братика с сестричкой составлял меньше килограмма. Сейчас они постепенно поправляются, а их мама обращается ко всем родителям, столкнувшимся с преждевременными родами, с призывом не беспокоиться за своих малышей. Ведь современная медицина способна на настоящие чудеса!
Братик с сестричкой появились на свет на 11 недель раньше положенного срока.
«Наверное, они уже были готовы начать свою жизнь!», — написала их мама в соцсети.
Преждевременные роды сильно испугали мамочку, но она верила, что с ее детьми все будет хорошо.
«Я хочу, чтобы все родители, столкнувшиеся с этой проблемой, не паниковали и не переживали. В наше время возможно практически все, так что у ваших деток все будет замечательно!».
Если вам тоже понравилось это трогательное видео, поделитесь статьей с друзьями!
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