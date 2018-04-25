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Врачам всегда приходится наблюдать самые безумные вещи в родзале!
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Врачам всегда приходится наблюдать самые безумные вещи в родзале! 

Карельские вести 52 минуты назад
Один из моих друзей, который имеет белый цвет кожи и служил в армии, был отправлен домой из своей части, чтобы быть рядом со своей женой во время рождения их ребенка.
Его жена тоже белая. Но, как выяснилось в самый момент родов, ребенок-то не был белым! Он родился чернокожим, очень даже черным!
Короче говоря, жена обманула парня сразу после того, как мой приятель пошел служить. Когда она узнала о беременности, поняла, что есть шанс 50/50, что это ребенок ее мужа, а не ее любовника.
Она решила для себя: «я просто скажу мужу, что это его ребенок, и надеюсь, что все обойдется…»
Но, не обошлось!
Мой приятель сказал, что его сердце упало, когда он увидел увеличивающиеся глаза доктора. Доктор самым первым увидел, что ребенок был черным. И уже в момент родов понимал, что в этой семье сейчас точно не будет мир и радость…
Конечно же, мой приятель решил развестись, и сделал это. Но, после развода мать ребенка стала настоящей катастрофой, непутевый отей совсем пропал. Поэтому мой друг принял самое верное решение и, в конечном итоге, усыновил ребенка, который не был его!
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Женский форум
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