Врачам всегда приходится наблюдать самые безумные вещи в родзале!

Один из моих друзей, который имеет белый цвет кожи и служил в армии, был отправлен домой из своей части, чтобы быть рядом со своей женой во время рождения их ребенка.

Его жена тоже белая. Но, как выяснилось в самый момент родов, ребенок-то не был белым! Он родился чернокожим, очень даже черным!

Короче говоря, жена обманула парня сразу после того, как мой приятель пошел служить. Когда она узнала о беременности, поняла, что есть шанс 50/50, что это ребенок ее мужа, а не ее любовника.

Она решила для себя: «я просто скажу мужу, что это его ребенок, и надеюсь, что все обойдется…»

Но, не обошлось!

Мой приятель сказал, что его сердце упало, когда он увидел увеличивающиеся глаза доктора. Доктор самым первым увидел, что ребенок был черным. И уже в момент родов понимал, что в этой семье сейчас точно не будет мир и радость…

Конечно же, мой приятель решил развестись, и сделал это. Но, после развода мать ребенка стала настоящей катастрофой, непутевый отей совсем пропал. Поэтому мой друг принял самое верное решение и, в конечном итоге, усыновил ребенка, который не был его!