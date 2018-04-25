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Афганская девочка более 10 лет притворялась мальчиком ради родителей
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Афганская девочка более 10 лет притворялась мальчиком ради родителей 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Афганская девочка Ситара Вафадар была вынуждена более десяти лет притворяться мальчиком ради своей семьи. Об этом сообщает индийская телекомпания NDTV.
У родителей Ситары было шесть дочерей и ни одного сына. Поэтому, в соответствии с местной обычаем «бача-пош» (русс. — «одетая как мальчик»), Ситара стала выполнять обязанности, традиционно возлагаемые на сына. Чтобы прокормить свою семью, она с восьми лет работает вместе с отцом на кирпичном заводе. Ситара одевается как мальчик, стрижет волосы и даже искажает свой голос, чтобы не выдать свой настоящий пол.
Четыре старшие сестры Ситары также последовательно выполняли функции сына, пока не выходили замуж, перекладывая тем самым бремя тяжелого труда на следующую по старшинству девочку.
Сейчас, по достижению зрелости, Ситара также вольна оставить изнуряющую работу. Однако, по ее словам, она не пойдет на это, потому что желает оградить свою младшую 13-летнюю сестру от тяжкого бремени.
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Женский форум  Ещё 4 источника 
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