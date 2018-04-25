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Из-за нехватки яслей власти Петербурга будут платить матерям, сидящим с детьми
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Из-за нехватки яслей власти Петербурга будут платить матерям, сидящим с детьми 

Парламентская газета 56 минут назад
Фото: Парламентская газета
С 2019 года в Санкт-Петербурге может появиться новая социальная выплата для матерей, которые не отправили своего ребёнка в ясли. Об этом сообщил губернатор Георгий Полтавченко, выступая с ежегодным отчётом перед депутатами Заксобрания.
Сколько денег получат матери за то, что не вышли на работу, а остались сидеть с детьми дома, пока неизвестно: о конкретной сумме выплаты градоначальник не сообщил. А вот причина, из-за которой город вынужден идти на такие траты, понятна: в Петербурге не хватает яслей.
Уполномоченный по правам ребёнка в Петербурге Светлана Агапитова привела цифры: город обеспечен дошкольными учреждениями, рассчитанными на детей от полутора до трёх лет, лишь на 70 процентов.
По её словам, это во многом произошло из-за стремления районных властей поскорее выполнить приказ ликвидировать дефицит детских садов — и группы для малышей до трёх лет отдали ребятам постарше.
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