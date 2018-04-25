В Петербурге приемным родителям назначат дополнительную выплату

В Петербурге может появиться дополнительная региональная выплата родителям, взявшим в семью приемного ребенка в возрасте от 1,5 до 3 лет. Об этом 25 апреля заявил губернатор Северной столицы Георгий Полтавченко , отчитываясь перед городским парламентом, передает корреспондент ИА REGNUM

«С 2019 года в Петербурге предлагается ввести региональную ежемесячную денежную выплату родителям, которые решат воспитывать дома ребенка от 1,5 до 3 лет. Думаю, что в этом возрасте детям особенно нужна родительская любовь и ласка. Надеюсь, что депутаты поддержат такую меру», — сказал Полтавченко.

Губернатор также добавил, что в прошлом году бизнес построил в Петербурге 18 детских садов и две школы, и Смольный ожидает повторения этих показателей в 2018 году. Кроме того, в Петербурге предполагается ввести еще 12 школ и 12 детсадов в рамках адресной инвестиционной программы.

Так, в Пушкинском районе до конца года будут сданы два детских сада на инвестиционной основе, начнется проектирование еще нескольких школ и детсадов.

Как сообщало ИА REGNUM, петербургские законодатели продолжат борьбу за увеличение ежемесячного пособия по уходу за ребенком с полутора лет, которое сейчас составляет 50 рублей в месяц. Петербург многократно обращался к федеральным коллегам с такой инициативой и каждый раз получал отказ.

Депутаты Заксобрания Петербурга предложили установить ежемесячное пособие по уходу за ребенком от полутора до трех лет в размере 3,5 тыс. рублей на первого и 6,5 тыс. рублей на второго ребенка для лиц, не подлежащих социальному страхованию, и в размере 50% от МРОТ для тех, кто находится в отпуске по уходу за ребенком. Ежемесячные пособия для детей младше полутора лет также предлагается индексировать на уровень предполагаемой инфляции.

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