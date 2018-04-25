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Ребенок застрял в бассейне и сидел под водой 9 минут
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Ребенок застрял в бассейне и сидел под водой 9 минут 

Газета.Ru 22 минуты назад
Фото: Вести.Ru
12‐летний мальчик застрял в сливной трубе бассейна и просидел под водой 9 минут и 18 секунд, передает телеканал "360".
Инцидент произошел 19 марта в Норт‐Миртл‐Бич, но видеозапись попала в публичный доступ только на этой неделе, сообщило ABC.
Двое друзей плавали в детском бассейне отеля Avista Resort, когда им вдруг стало интересно, как работает слив воды. В результате один из них снял решетку со сливной трубы, а второй залезал в нее до тех пор, пока не застрял. Ситуацию усугубило то, что ребенок оказался почти полностью скрыт водой и не имел возможности дышать.
Подоспевшие на помощь люди потратили около девяти минут на операцию по спасению. Жизнь ребенку спасло только то, что один из отдыхающих умел делать дыхание рот в рот и сердечно-легочную реанимацию.
После того, как ребенка вызволили, ему была оказана медицинская помощь. О его состоянии на текущий момент ничего не известно. По словам сотрудников правоохранительных органов, разглашать информацию о том, как он себя чувствует, родители мальчика отказались.
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Женский форум  Ещё 2 источника 
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