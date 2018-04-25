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Лайфхаки для школьников, которые действительно работают
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Лайфхаки для школьников, которые действительно работают 

Рамблер 1 час назад
Во взрослом возрасте школьные годы вспоминаются как светлое и беззаботное время, но сегодняшние школьники с этим утверждением вряд ли согласятся. Огромное количество материала, домашние задания, проектные работы и олимпиады — всё это отнимает часы. Но жизнь ученика можно облегчить, используя лайфхаки. Попробуйте применить наши советы на практике и убедитесь, что они работают!
1. Сделайте шпаргалку, которую не заметит даже самый опытный педагог. Для этого понадобятся канцелярские принадлежности и клеевой пистолет. Теперь любая контрольная вам по плечу!
2. Если вы решили не заморачиваться со сложными шпаргалками, а просто записали ответы на ладони, то смыть чернила можно за секунду, потерев их зубной пастой.
3. Превратите свой смартфон в невидимый, спрятав его в особой тетради.
4. Отвлекитесь от нудных объяснений с помощью музыки, разместив наушники в рукаве рубашки.
5. А если ваши наушники постоянно путаются и вызывают этим припадки агрессии, то создайте простой аксессуар для их хранения их двух прищепок.
Женский форум
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