Лайфхаки для школьников, которые действительно работают

Во взрослом возрасте школьные годы вспоминаются как светлое и беззаботное время, но сегодняшние школьники с этим утверждением вряд ли согласятся. Огромное количество материала, домашние задания, проектные работы и олимпиады — всё это отнимает часы. Но жизнь ученика можно облегчить, используя лайфхаки. Попробуйте применить наши советы на практике и убедитесь, что они работают!

1. Сделайте шпаргалку, которую не заметит даже самый опытный педагог. Для этого понадобятся канцелярские принадлежности и клеевой пистолет. Теперь любая контрольная вам по плечу!

2. Если вы решили не заморачиваться со сложными шпаргалками, а просто записали ответы на ладони, то смыть чернила можно за секунду, потерев их зубной пастой.

3. Превратите свой смартфон в невидимый, спрятав его в особой тетради.

4. Отвлекитесь от нудных объяснений с помощью музыки, разместив наушники в рукаве рубашки.

5. А если ваши наушники постоянно путаются и вызывают этим припадки агрессии, то создайте простой аксессуар для их хранения их двух прищепок.