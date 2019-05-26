Дети, которые родились с уникальными особенностями

Необычные дети, которые стали известны

Каждый день на планете появляется около 300 000 малышей, и среди них не найдется двух похожих. Но иногда в разных уголках мира появляются дети, которые обладают действительно уникальными особенностями. О них вы сейчас и узнаете.

1. Джессика и Бен Нидэм. Брат и сестра — двойняшки-альбиносы. Однако белые кожа и волосы не мешают им находиться в обществе. Бен активно занимается спортом, а Джессика играет в любительском театре.

2. Холли Гринхау. Британка, которой сейчас 12 лет, родилась с детским церебральным параличом. Однако улыбчивая девочка умудрилась стать моделью. И это при том, что она не может даже самостоятельно сидеть!

3. Чжан Ивэнь. 10-летняя китаянка стала студенткой технологического института. Но самое интересное в том, что девочка никогда не училась в государственной школе, её образованием занимались только родители.

4. Натан Хьюит. В 15 лет парнишка весил 146 килограммов. В какой-то момент он понял, что лишний вес стал обузой, взялся за себя и превратился в нереального красавца.

5. Каран Синг. Наверное, Карану сложно было воспринимать себя в компании ровесников, ведь в 8 лет его рост составлял почти 2 метра. Кстати, юный индиец стал рекордсменом сразу после рождения — рост младенца был 63 сантиметра, а вес — 8 килограммов. Хотя мама Карана наверняка не удивилась, что родила такого богатыря, ведь до 2012 года она была самой высокой женщиной Индии — её рост 218 сантиметров.