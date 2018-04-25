В сланцах в школу или в кружевах на площадку? Как одевают детей европейские мамы

Мои русские друзья пытались вырастить из дочери английскую леди: никаких штанов, летом — аккуратные шляпки, даже пони в детской комнате были причесаны и благоухали чем-то наподобие Nina Ricci. В ее компании я — взрослая рабоче-крестьянская тетя, которая сама зарабатывает себе на платьишки — чувствовала себя послом из страны третьего мира.

И вот после первой их поездки в Великобританию я однажды встретила благородного отпрыска в джинсах и футболке со свинкой Пеппой. Оказалось, в Лондоне детей одевают проще, и вообще, «кому нужны эти шляпки?»

Мне показалось это интересным, я в социальных сетях связалась с мамами из других стран, чтобы понять, какой он — европейский стиль?

Великобритания: страна, где не любят шапки

Принц Джордж в одежде бренда Trotters

Дети англичан не слишком избалованы — в школу ходят в форме, в детские сады — в простой удобной одежде, которую не жалко замарать. Признаком дурного вкуса считается выйти на прогулку в брендовых вещах, которые кричат об исключительности своего хозяина или хозяйки, так что увидеть новорожденного в комбинезоне за £500 — редкость.

Интересное замечание одной из британских мам: «Английская детская мода больше стремится к подростковой, в то время как российская — к милой детской классике».

Кстати, кто бы мог подумать, что в Лондоне не так-то просто найти добротную теплую шапку — дети даже зимой одеваются легко, максимум в пару слоев, а головные уборы и шарфы вовсе носить не любят.

Капроновые колготки, которые мы в России привыкли надевать на дочек даже в теплое время года, в Лондоне заменяют высокими гольфами в паре с классическими туфлями — выглядит стильно.

Пользуется популярностью ретро-обувь (потому что ее носит маленький принц) и резиновые сапоги, которые надевают и в дождь, и в солнечную погоду. Причем сапоги девочки часто сочетают с легкими балетными юбочками — расслабленности в стиле британцев можно только позавидовать.

Если ваш ребенок собирается день рождения, который пройдет в английском стиле, то отмените карету и не надевайте пышное кружевное платье — достаточно юбки из цветного тюля с высокими гольфами и классических туфелек, а сверху — футболка и кардиган. На мальчиков надевайте футболку с рубашкой и джинсы с кедами.

Популярные бренды: Frugi, Jojo maman Bebe, Trotters, the White company, Petit bateau, Boden, Next, Gap и Zara.

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Небрежность и неуловимый шарм — так описывают французские мамы их детскую моду. Редко можно встретить привычное нам деление на розовый — для девочек, голубой — для мальчиков. Французы предпочитают другие цвета: бежевый, синий, белый, красный, черный. Создается впечатление, что во Франции дети — это взрослые в миниатюре.

Французские мамы (как и английские) не укутывают детей в холодное время года и тоже разрешают ходить без шапки. Предпочтение при этом отдают не пуховикам, а утепленным пальто, которые даже в лютые холода могут быть застегнуты не на все пуговицы.

По аналогу русского «Авито» и других магазинов подержанных вещей, во Франции есть традиция устраивать Babytroc — распродажу детской одежды, игрушек и обуви по низким ценам. Там частенько можно встретить вещи из брендовых бутиков, но стоить они будут совсем немного. А если вы против поношенной одежды, можно дождаться брендовых распродаж, которые проходят во Франции дважды в год.

Популярные бренды: Cyrillus, Jacadi, Okaïdi, DPAM, Vertbaudet, Tartine et Chocolat, Bonpoint, Catimini, Arsène et Piplettes, C&A, H&M.

Испания: шорты поверх плотных колготок

До трех лет детей в Испании одевают в королевском стиле — рюши, жабо, кружева, пышные рукава, чепчики, банты. Особенно характерно это для Мадрида, где королевская семья пользуется большим уважением, а также регионов Галисья, Кантабрия. В Каталонии наоборот — родители выбирают для детей максимально практичную одежду, но обязательно новую и качественную.

Чем старше ребенок, тем проще одежда. Сами испанцы — любители удобных вещей, поэтому в школе учителя и ученики одеты в едином повседневном стиле. Дети в майках, шортах, лосинах, а девочка в нарядном платье, скорее всего, родом из России… А вот надевать шорты поверх плотных колготок — испанская фишка.

Любимые цвета в детской одежде — синий, бордовый, зеленый. Розовый цвет, который в других странах часто становится хитом сезона, в Испании встречается очень редко и почти не используется в брендовых испанских коллекциях.

Популярные бренды: Cesar Blanco, Foque, Mayoral, Charanga.

Италия: в садик в платьях нельзя, в школу — нежелательно

В Италии детей одевают просто и без претензии на высокий стиль. В садиках просят носить удобные спортивные костюмы, чтобы малышам было комфортно. Даже во время выпускных из детских садов легко отличить коренного итальянца от ребенка из другой страны: местные придут все в тех же спортивках.

Воспитательницы даже делают родителям замечания о том, что не стоит приводить девочек в садик в платьях и юбках. В школах платья разрешены, но при условии плотных непрозрачных колготок под ними.

Чуть отличается ситуации в округе Милана и в самой модной столице: тут можно говорить о детских вариантах стритстайла и casual. Мальчики из этого региона любят тщательно подбирать многослойные образы. Особой популярностью пользуется белая майка со светлыми джинсами, мокасины или спортивная обувь, двубортный пиджак и яркий шарф. К джинсам, кстати, этот народ неравнодушен настолько, что одевает в них детей чуть ли не с рождения.

Маленькие итальянки очень любят аксессуары: сумочки, украшения, шарфики. Этого добра у них определенно больше, чем у российских сверстниц.

Популярные бренды: Primigi, Prenatal, Idexe, Chicco, Brums, Benetton, Il gufo, Pinko.

Греция: в школу в спортивном костюме

В жаркой стране и стиль жаркий: никаких колготок под штаны, максимум удобства. Дети здесь не пытаются копировать взрослый стиль, и девочки лет до 12 на торжественные мероприятия и выходы в гости чаще всего надевают платья с завышенной талией.

Но повседневный стиль школьников тяготеет к спортивному: легинсы, брюки, футболки, на ногах — кеды или слипоны. Будто у юных греков вечный урок физкультуры. А на самом деле урок гимнастики у них только трижды в неделю, а вот на переменах побегать на школьном дворе — ежедневное развлечение.

Отказаться от такой удобной одежды можно лишь по случаю больших праздников — крестин, свадеб, юбилеев — тогда мамы достают самые красивые наряды и частенько делают девочкам прически во взрослых салонах.

Зимняя одежда в Греции яркая (в отличие от российской) — зеленые, желтые штаны, красные, синие, куртки и жилетки, разноцветные кроссовки.

Популярные бренды: Mini Raxevsky, Alouette, Lapin House.

Нидерланды: в школу в сланцах — легко!

Резиновые сапоги, куртки нараспашку, отсутствие шапок — это про стиль детской одежды в Нидерландах. Зимой на горнолыжном курорте детей из Нидерландов видно издалека: чудо в розовом платьице, синтепоновой курточке и даже, возможно, туфельках — это голландское дитя.

В жаркие дни здесь считается нормой, если ребенок в школу пришел… в сланцах. Кстати, голландские мамы жалуются, что в Нидерландах тяжело найти хорошую кожаную и при том недорогую обувь, чего в России, например, полно.

Популярные бренды: Sweetpetit prenatal, Name it, Z8-baby.

Детская мода в России заметно отличается от европейской: без шапок и в расстегнутых куртах у нас ходить не получится, резиновые сапоги с юбкой на улицах вызовут удивленные взгляды, в спортивном костюме и сланцах в школу попросту не пустят… Но пальто вместо пуховика пришлось бы по вкусу многим, как и испанский королевский стиль для малышей или классическая английская обувь, как у маленького принца Джорджа. А как вы одеваете своих детей?

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