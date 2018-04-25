Девочке пришлось 10 лет притворяться мальчиком

Ситара Вафадар живет на востоке Афганистана, ей 18 лет, из них 10 она провела в мужском образе, сообщает портал NDTV.

«Перевоплотиться» в мужчину девушке пришлось по воле родителей. Дело в том, что в семье Вафадар родилось шесть девочек, а вот наследника у отца Ситары нет. Помощника в мужских делах глава семьи решил сделать себе из дочери.

Девочку не обучали вести домашнее хозяйство и запрещали заниматься женскими делами. Но с восьми лет она должна была носить мужскую одежду, работать с отцом на кирпичном заводе и заниматься другими мужскими обязанностями. От коллег Ситара скрывает свой пол, многие из них даже подумать не могут, что она девушка.

Кстати, такое «перевоплощение» не редкость в Афганистане: традиция бача-пош (когда девочка носит одежду мужчин и выполняет мужскую работу) широко распространена на территории государства. Таким образом в семье пытаются «оправдаться» за отсутствие мальчика.

Традиция распространяется на девочек до брачного возраста, а потом бача-пош может отказаться от мужской жизни. Но Ситара не собирается этого делать, не желая, чтобы по ее стопам пошла младшая сестра.