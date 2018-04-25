Ещё
В Уфе разыскивают шестилетнюю девочку
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Уфе разыскивают шестилетнюю девочку 

ufa1.ru 2 часа назад
Фото: ufa1.ru
Днем, 25 апреля, в полицию позвонили родственники шестилетней Тани и сообщили, что девочка пропала.
Таня с матерью и отцом приехала в Уфу недавно — всего пару недель назад. Оформить ребенка в садик не успели и девочку на несколько часов ежедневно оставляли дома одну, но часто за ней присматривала бабушка. В этот раз пожилая женщина пришла в дом и обнаружила, что внучки нет. Тут же на место вызвали полицию, к поискам привлекли волонтеров.
Добровольцы Liza Alert собирают данные о пропавшей и готовятся выйти на поиск ребенка. В ближайшее время будет организована поисковая операция. Если вы видели Таню, позвоните по телефону 02.
Чуть раньше, утром, 25 апреля, уфимцы вместе с полицией нашли родителей потерявшегося ребенка. Мальчик сбежал из песочницы, когда мама на несколько минут отлучилась в магазин, и пошел гулять по городу.
ufa1.ru: последние новости
В Башкирии из окна третьего этажа выпал ребенок Анжелика Лазарева из Башкирии прошла в полуфинал шоу «Ты супер!» Мама школьника, напавшего на одноклассников в Башкирии: «Сын раскаивается в своём поступке»
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Девочке пришлось 10 лет притворяться мальчиком4
Скарлетт Йоханссон показала обвисшую грудь14
9 признаков нищеты, которые выдают вас с головой273
Длина пальцев у мужчины имеет значение, и вот почему3
Мэрайя Кэри шокировала новой фигурой и стилем
Видео
49:43
Хабенский рассказал, как пытался спасти жену
Звёзды
02:24
41-летняя Гусева разделась на радость фанатам
Звёзды
01:00
Бузова получила в подарок вещи для ее малыша
Звёзды Шоу-бизнес
04:48
Мощные старики, установившие рекорды
Здоровье
11:21
Дети, которые родились с уникальными особенностями
Дети
08:50
Лайфхаки для школьников, которые действительно работают
Дети
01:00
Семья Полины Гагариной борется с вирусом
Звёзды
05:22
Как выглядят идеальные девушки в разных странах
Красота
01:01
Орлова показала архивное фото с Жанной Фриске
Звёзды Шоу-бизнес
01:22
Скарлетт Йоханссон показала обвисшую грудь
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение