В Уфе разыскивают шестилетнюю девочку

Днем, 25 апреля, в полицию позвонили родственники шестилетней Тани и сообщили, что девочка пропала.

Таня с матерью и отцом приехала в Уфу недавно — всего пару недель назад. Оформить ребенка в садик не успели и девочку на несколько часов ежедневно оставляли дома одну, но часто за ней присматривала бабушка. В этот раз пожилая женщина пришла в дом и обнаружила, что внучки нет. Тут же на место вызвали полицию, к поискам привлекли волонтеров.

Добровольцы Liza Alert собирают данные о пропавшей и готовятся выйти на поиск ребенка. В ближайшее время будет организована поисковая операция. Если вы видели Таню, позвоните по телефону 02.

Чуть раньше, утром, 25 апреля, уфимцы вместе с полицией нашли родителей потерявшегося ребенка. Мальчик сбежал из песочницы, когда мама на несколько минут отлучилась в магазин, и пошел гулять по городу.