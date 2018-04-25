В центре материнства в Щелкове открылась школа для родителей недоношенных детей

В областном центре материнства и детства в городе Щелково заработала школа для родителей недоношенных детей, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

«Специалисты центра проводят занятия с мамами новорожденных, обучают их уходу за младенцами, родившимися раньше срока, помогают включить семью в систему оказания новорожденным медицинской помощи», — сообщил министр здравоохранения Московской области Дмитрий Марков

Занятия в Щелковском центре материнства и детства проходят каждую среду. Школу посещают уже несколько десятков слушательниц.

«Мы предусматриваем целый комплекс мер поддержки недоношенных детей и их мам — это и психологическая, и медицинская помощь. Задача медицинских работников в рамках занятий наладить психологический контакт с мамой, объяснить тактику лечения, научить оказывать первую медицинскую помощь», — отметил Марков.

По словам министра, в регионе созданы все условия для выхаживания недоношенных детей.

«В Подмосковье работает семь медучреждений третьего — самого высокого уровня оказания помощи. Квалифицированную помощь здесь могут получить даже дети с экстремально низкой массой тела — от 500 грамм. Родители новорожденного могут быть рядом с малышом целый день в отделении, при необходимости и круглосуточно», — заявил министр.

Мировая статистика по преждевременным родам составляет 5-8%. Преждевременные роды могут носить угрожающий, начинающийся и начавшийся характер. В зависимости от этого клинические проявления и акушерская тактика при преждевременных родах будет различной.