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В центре материнства в Щелкове открылась школа для родителей недоношенных детей
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В центре материнства в Щелкове открылась школа для родителей недоношенных детей 

РИАМО 42 минуты назад
Фото: pixabay.com
В областном центре материнства и детства в городе Щелково заработала школа для родителей недоношенных детей, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.
«Специалисты центра проводят занятия с мамами новорожденных, обучают их уходу за младенцами, родившимися раньше срока, помогают включить семью в систему оказания новорожденным медицинской помощи», — сообщил министр здравоохранения Московской области Дмитрий Марков.
Занятия в Щелковском центре материнства и детства проходят каждую среду. Школу посещают уже несколько десятков слушательниц.
«Мы предусматриваем целый комплекс мер поддержки недоношенных детей и их мам — это и психологическая, и медицинская помощь. Задача медицинских работников в рамках занятий наладить психологический контакт с мамой, объяснить тактику лечения, научить оказывать первую медицинскую помощь», — отметил Марков.
По словам министра, в регионе созданы все условия для выхаживания недоношенных детей.
«В Подмосковье работает семь медучреждений третьего — самого высокого уровня оказания помощи. Квалифицированную помощь здесь могут получить даже дети с экстремально низкой массой тела — от 500 грамм. Родители новорожденного могут быть рядом с малышом целый день в отделении, при необходимости и круглосуточно», — заявил министр.
Мировая статистика по преждевременным родам составляет 5-8%. Преждевременные роды могут носить угрожающий, начинающийся и начавшийся характер. В зависимости от этого клинические проявления и акушерская тактика при преждевременных родах будет различной.
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Женский форум  Ещё 2 источника 
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