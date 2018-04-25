В шведском рекламном ролике детям рады только в McDonald\'s

Для большинства родителей посещение общественных мест — магазина, церкви, музея или даже транспорта — настоящее приключение, которое далеко не всегда сопровождается положительными эмоциями.

Шведское представительство сети McDonald's запустило новую рекламную компанию. В ролике, созданном совместно с агентством Nord DDB, папа и его очень активные дети собирают большое количество недовольных и осуждающих взглядов.

Облегчение наступает, когда семья заходит в ресторан McDonald's, который позиционирует себя как family-friendly, а значит, на детей здесь косо не посмотрят.

Креативная команда проекта в качестве инсайта использовала исследование, показавшее, что родители Швеции считают McDonald's самым семейным рестораном в стране.