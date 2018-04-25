Ещё
В шведском рекламном ролике детям рады только в McDonald\'s
Далее:
Читайте также:
Ещё

В шведском рекламном ролике детям рады только в McDonald\'s 

Sostav.ru 2 часа назад
Фото: Sostav.ru
Для большинства родителей посещение общественных мест — магазина, церкви, музея или даже транспорта — настоящее приключение, которое далеко не всегда сопровождается положительными эмоциями.
Шведское представительство сети McDonald's запустило новую рекламную компанию. В ролике, созданном совместно с агентством Nord DDB, папа и его очень активные дети собирают большое количество недовольных и осуждающих взглядов.
Облегчение наступает, когда семья заходит в ресторан McDonald's, который позиционирует себя как family-friendly, а значит, на детей здесь косо не посмотрят.
Креативная команда проекта в качестве инсайта использовала исследование, показавшее, что родители Швеции считают McDonald's самым семейным рестораном в стране.
Sostav.ru: последние новости
«Мстителей» Marvel проверит Роскомнадзор «Обувь для веганов»: немецкий бренд вывел на рынок кроссовки из грибов Чеклист: проверьте свою рекламу на сексизм
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Девочке пришлось 10 лет притворяться мальчиком4
Скарлетт Йоханссон показала обвисшую грудь14
9 признаков нищеты, которые выдают вас с головой273
Длина пальцев у мужчины имеет значение, и вот почему3
Мэрайя Кэри шокировала новой фигурой и стилем
Видео
49:43
Хабенский рассказал, как пытался спасти жену
Звёзды
02:24
41-летняя Гусева разделась на радость фанатам
Звёзды
01:00
Бузова получила в подарок вещи для ее малыша
Звёзды Шоу-бизнес
04:48
Мощные старики, установившие рекорды
Здоровье
11:21
Дети, которые родились с уникальными особенностями
Дети
08:50
Лайфхаки для школьников, которые действительно работают
Дети
01:00
Семья Полины Гагариной борется с вирусом
Звёзды
05:22
Как выглядят идеальные девушки в разных странах
Красота
01:01
Орлова показала архивное фото с Жанной Фриске
Звёзды Шоу-бизнес
01:22
Скарлетт Йоханссон показала обвисшую грудь
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение