20 апреля первоклассники простились с «Азбукой»

20 апреля в школе № 1980 состоялся праздник первоклассников «Прощание с Азбукой». Об этом сообщается на сайте учебного заведения.

На мероприятие были приглашены родители первоклассников. На празднике ребята совершили увлекательное путешествие в страну «Литературию». Было много замечательных песен, танцев и игр. Дети с удовольствием вспоминали все пройденные буквы. Во время путешествия дети рассказывали стихи, пели песни, проходили испытания, доказывая, что успешно прошли путь от «А» до «Я». В конце праздника каждый первоклассник получил в подарок книгу.