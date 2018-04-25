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20 апреля первоклассники простились с «Азбукой»
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20 апреля первоклассники простились с «Азбукой» 

Южное Бутово 1 час назад
Фото: Южное Бутово
20 апреля в школе № 1980 состоялся праздник первоклассников «Прощание с Азбукой». Об этом сообщается на сайте учебного заведения.
На мероприятие были приглашены родители первоклассников. На празднике ребята совершили увлекательное путешествие в страну «Литературию». Было много замечательных песен, танцев и игр. Дети с удовольствием вспоминали все пройденные буквы. Во время путешествия дети рассказывали стихи, пели песни, проходили испытания, доказывая, что успешно прошли путь от «А» до «Я». В конце праздника каждый первоклассник получил в подарок книгу.
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