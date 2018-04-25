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Дети Аллы Пугачевой и Максима Галкина представили коллекцию Валентина Юдашкина
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Дети Аллы Пугачевой и Максима Галкина представили коллекцию Валентина Юдашкина 

Letidor.ru 27 минут назад
Фото: Letidor.ru
Маленькие Лиза и Гарри — дети певицы Аллы Пугачевой и юмориста и телеведущего Максима Галкина — приняли участие в модной съемке для модельера Валентина Юдашкина. Малыши снялись для лукбука премьерной детской коллекции известного кутюрье. Линейка Valentin Yudashkin Kids в стиле prêt-à-porter de luxe создана для юных модников от 5 до 12 лет. Официальный старт продаж коллекции намечен на август нынешнего года. — прокомментировала креативный директор марки Галина Юдашкина. Напомним, двойняшки Елизавета и Гарри родились в семье Аллы Пугачевой и Максима Галкина в 2013 году. Малыши появились на свет благодаря услугам суррогатной матери (#https://letidor.ru/zdorove/a23456-pugacheva-kirkorov-i-esche-8-zvezd-kotorye-vospolzovalis-uslugami-surrogatnoy-materi-6015.shtml). В первом браке артистки в 1971 году родилась дочь Кристина. Она подарила знаменитой маме троих внуков: Никиту (1991 года рождения), Дени (1998) и Клавдию (2012). К слову, помимо юных Лизы и Гарри в съемке для лукбука детской коллекци Валентина Юдашкина приняла участие младшая дочь Александра Реввы — кроха Амели. Фото: пресс-служба Давайте дружить в социальных сетях! Подписывайтесь на нас в Facebook (!https://www.facebook.com/letidor), «В Контакте» (!https://vk.com/letidor) и «Одноклассниках» (!https://ok.ru/letidor)!
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