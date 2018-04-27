Скажи, зачем тебе я нужен? В Школе приёмных родителей учат понимать детей

Для чего нужна Школа приёмных родителей, как без неё жили раньше и реально ли всего за два месяца чему-то новому научить умудрённых личным опытом взрослых, решившихся взять под своё крыло чужое дитя? Ответы на эти и другие вопросы «АиФ-Приморье» нашёл у известного среди замещающих родителей семейного психолога Людмилы Миргородской.

Разорвать круг

— Людмила Константиновна, это правда, что ваша школа стала одной из первых в Приморье?

— Верно, мы начали работать задолго до появления закона об обязательной подготовке будущих кандидатов в замещающие семьи. В 2009 г. наша общественная организация «По социально-психологической поддержке семей Приморского края» при поддержке департамента образования и науки открыла первую во Владивостоке Школу приёмных родителей.

Изначально на занятия приходили добровольно: кто-то понимал значимость решения взять ребёнка из детского дома и хотел подготовиться к подводным камням, кто-то на себе хотел почувствовать «тайну усыновления» и искал ответы на внутренние вопросы, а кто-то шёл решать проблемы с приёмными детьми. Таких людей было немного, но даже эта небольшая группа сознательных граждан была большим прорывом — очень остро стояла проблема переполненности детских казённых учреждений, в том числе из-за большого процента вторичного возврата.

Дело в том, что в апреле 2006 г. приняли закон «О предоставлении мер социальной поддержки приёмным семьям в Приморском крае и вознаграждении приёмным родителям». Теперь, если семья заключала договор о создании приёмной семьи и забирала из детского дома двух, трёх и более детей, то поверх пособия за каждого опекаемого им полагались дополнительные выплаты за труд. Без ложки дёгтя не обошлось: пропагандируя брать детей в семьи, родителям забыли сказать, что дочки и сыночки не кинутся к ним в объятья с криком «Мама!» и точно не будут вести себя послушно из благодарности, что им подарили домашний очаг.

— Выходит, что осознание буквально било приёмных родителей по голове во время бытовых притирок с детьми?

— Именно так. Кто-то выдержал испытания «не таким» поведением детей и сохранил семью, а кто-то в итоге вернул ребёнка в учреждение, нанеся страшную душевную травму обоим. Чтобы помочь справляться с проблемами, решили организовать выездную Школу приёмных родителей для опекунов из глубинки, где доступ к специалистам и информации ограничен в силу отдалённости. Заметив, что интерес к занятиям проявляют ещё и те, кто только раздумывает взять ребёнка, запустили в пилотном режиме службу по подготовке к этому серьёзному шагу.

Ошибки профессионалов

— О чём вы в первую очередь рассказываете кандидатам на занятиях?

— О том, что воспитание детей в принципе не простое дело, а приёмных так и вовсе имеет множество специфических моментов. Иногда людям, успешно вырастивших своих детей, труднее справиться с подопечными, чем бездетным. Традиционный опыт прилагается к детям, к которым формировалась детско-родительская привязанность у всех членов семьи, а ребята, в силу жизненных обстоятельств попавшие в систему, развиваются совсем не так и психология поведения у них иная. Как нужно себя вести, если ваш ребёнок распсиховался и убежал в другую комнату? Опытные родители скажут: ни в коем случае не бежать за ним и тем более не уговаривать вернуться, чтобы не подкреплять его поведение. В обычной ситуации я бы похвалила их за такой подход, но мы с вами говорим о приёмных детях, и в данной ситуации у родителей нет другого выхода, как пойти за обиженным ребёнком.

Кровный ребёнок абсолютно уверен в нашей любви, своими криками и истериками он, возможно, манипулирует нами. У приёмных детей такой уверенности нет — где гарантия, что вы не бросите их, как однажды сделали их родные родители? Эти дети будут безмолвно, невербально спрашивать вас: «Я тебе нужен?», пока вы не развеете их тревоги нежностью, заботой и терпением. Каждый родитель должен знать об этих нюансах до того, как протянет руку одинокому ребёнку, чтобы по незнанию не сделать из судьбоносной встречи роковую ошибку. Понятно, что за 42-часовую программу невозможно передать все знания об этом, но помочь людям изменить педагогические взгляды, переосмыслить собственные проблемы детства и понять всю степень ответственности за приёмного ребёнка мы можем вполне.

— Не боитесь, что суровая правда отвадит кандидатов от самой мысли усыновления или опекунства?

— Это хорошо, если появляются сомнения. Возможно, у кого-то нет достаточных ресурсов для воспитания такого ребёнка. А кого-то сомнения заставят пересмотреть взгляды на свою семью. Думаете, что все слушатели в итоге выходят на финишную прямую? Некоторое количество кандидатов отсеивается во время прохождения подготовки, и ещё примерно 20% оставшихся не решаются на этот шаг даже после получения сертификата. Не скажу, что мы этому рады, но мы понимаем, что подготовка в нашей школе дала возможность людям не совершить ошибку, которая может больно ударить по семье и в первую очередь по приёмному ребёнку. А вы на секунду представьте, что когда-то были люди, которые шли в опеку, забирали детей домой и только спустя время вдруг осознавали, что сделали. В их головы лезли вопросы: «Зачем мне это нужно? Что я буду делать? Как мне жить дальше?», а в это время на полу катал машинку приёмный сын, в одночасье ставший чужим. Часть людей идёт на возврат, но остаются ведь и те, кому совесть не позволяет это сделать — им приходится скрепя сердце годами жить с нелюбимыми детьми, которые, к слову, остро чувствуют изменившееся отношение мамы и папы.

Сердцу не прикажешь

— Могут ли ваши слушатели познакомиться с малышом во время учёбы?

— До появления у вас на руках постановления о признании кандидатом информация о ребёнке закрыта. Только после прохождения школы, сбора документов, получения заключения опеки о ваших финансовых и бытовых возможностях вы имеете законное право получить информацию о конкретном ребёнке, узнать о состоянии его здоровья и запросить у органов опеки и попечительства направление на знакомство с ним. Этот путь совсем не сложный — мы готовы оказать помощь будущей приёмной семье на любом этапе.

— Заметили, что в последнее время общество обратило внимание на детей с ограниченными возможностями здоровья?

— Сложно не заметить исчезающие из Банка данных анкеты не только здоровых, но и детей с нарушениями. Помню, как впервые в моей практике ко мне подошла женщина, собирающаяся взять под опеку ВИЧ-контактную девочку. Малышка очень сильно запала в душу будущей приёмной маме, но забрать её домой она смогла только по исполнении ребёнку 1,5 года — врачи сказали ждать, пока подтвердится или снимется диагноз. А через несколько лет эта же женщина взяла под своё крыло маленького мальчика с тем же заболеванием — родного братика приёмной дочери. Ещё десять лет назад такие истории считались из ряда вон выходящими.

В моих «подопечных» семьях проживают много таких детей, качество и продолжительность их жизни идёт вровень с детьми без статуса при должном уходе. Чем, по сути, ВИЧ-положительный ребёнок отличается от здорового? Только строгим приёмом таблеток в одно и то время. В остальном — золотые дети, которые из-за постоянной противовирусной терапии редко болеют вирусными простудными заболеваниями. Для желающих принять особенных детей с ВИЧ, ДПЦ, синдромом Дауна и т. д. мы проводим индивидуальные встречи с психотерапевтом.

— С какой мотивацией люди чаще всего решаются взять чужого ребёнка под своё крыло?

— На самом деле нет одного конкретного мотива. Бывает так — «полюбился», случайная встреча, и человек начинает понимать, что этого конкретного ребёнка он не может оставить в детском доме. На это решение не может повлиять ни возраст, ни пол, ни внешность, ни даже здоровье дитя. Вот так просто, неважно, что ты делала до этого — лежала со своим кровным ребёнком в больнице, зашла в детский дом по работе, гуляла в парке, забирала дочь из детского лагеря, исход будет один — ты вдруг встретила своего ребёнка, который по ужасной жизненной ошибке живёт в детском доме. «Заглянула в его глаза и поняла, что жить без него не могу», — примерно такие истории мне рассказывают приёмные родители.

Ещё есть мотивация — кто, если не я. Эти люди осознанно берут на себя миссию помочь найти себя в этой жизни детям, которых точно не возьмут в семьи: глубоких инвалидов, коррекционных детей с умственной отсталостью, подростков старшего возраста, «детские семьи» от четырёх человек и т. д.

В целом мотиваций у родителей очень много, но всех их объединяет одно — искреннее желание подарить тепло, семью, воспитать и не дать повторить ошибки биологических родителей.

Материал подготовлен в рамках проекта «АиФ-Приморья» «Ребёнку нужна семья!»

КСТАТИ

Во Владивостоке возобновилась благотворительная акция «Добрый автобус». 28 апреля автотранспорт доставил родителей и детей с ограниченными возможностями в социально-реабилитационный центр «Парус надежды» для участия в клубе выходного дня. Здесь проводят занятия по интересам на многочисленных мастер-классах, по музыке, дети посещают автогородок, участвуют в развлекательной программе с ростовыми куклами. Взрослые могут побеседовать со специалистами о правильном воспитании, реабилитации, поддержании здоровья своих детей, получить консультации психологов, логопеда, дефектолога, врача ЛФК, физиотерапевта. Встреча заканчивается совместным чаепитием гостей и организаторов клуба. Акция «Добрый автобус» появилась в рамках регионального проекта «Радуга детства» в 2014 году.