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Двое и один в подарок: у ярославской пары родилась тройня
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Двое и один в подарок: у ярославской пары родилась тройня 

76.ru 55 минут назад
Фото: 76.ru
Сегодня из ярославского перинатального центра выписали тройню. Малыши родились второго февраля в семье Светланы и Андрея Смирновых.
— Очень долго ждали детей! — рассказывает Светлана. — И вот, спустя пять лет такое чудо в тройном размере. Сначала ждали двойню, но получилось — третий в подарок.
О том, что им придется стать родителями сразу троих детей, Светлана и Андрей узнали еще в начале беременности. Говорят, что шоком для них это не стало — где двое, там и трое.
Дети родились второго февраля
— Предлагали убрать двоих, но мы ни в какую не согласились, — говорит Светлана.
Малыши родились раньше срока, из-за этого около месяца провели в реанимации.
— Дети родились второго февраля. Самым маленьким был первый — Лёва. Он весил 1,080 килограмма, на 100 граммов больше родился Славик, а самой крупной на свет появилась Василиса. Это потому что Лев и Слава близнецы.
Светлана признаётся, что на себя у неё нет времени, но она счастлива
Теперь вся троица чувствует себя хорошо и готова отправиться домой, где для них уже подготовили все необходимые вещи и кроватки. Вот только своя отдельная квартира у семьи пока только в мечтах.
— Нам никто ничего не обещал, о своём жилье, конечно, мечтаем, — говорит Андрей.
Родители вполне могут рассчитывать на поддержку области. Парам, у которых рождаются тройняшки, обещали помощь в покупке жилья.
Малыши затихают только на 10 минут после кормления
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