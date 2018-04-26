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Третий ребенок на подходе? Иван Ургант снова станет отцом
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Третий ребенок на подходе? Иван Ургант снова станет отцом 

WMJ.ru 1 час назад
Фото: WMJ.ru
Российские СМИ сообщили, что жена актера и телеведущего Наталья Кикнадзе снова ждет ребенка. Подозрения вызвал совместный выход Урганта и Кикнадзе в свет на премьеру фильма «Знаешь, мама, где я был?». Очевидцы не могли не заметить округлившийся живот Натальи и слишком свободный наряд.
Всего в семье Ивана Урганта и Натальи Кикнадзе четверо детей: дети Натальи от первого брака Нико (1997) и Эрика (2000), а также совместные дочери пары Нина (2008) и Валерия (2015). Интересно, действительно ли стоит ожидать пятого?
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Фото:Instagram
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