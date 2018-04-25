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Добить Джоли: Питт ждет ребенка от архитектора
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Добить Джоли: Питт ждет ребенка от архитектора 

Дни.ру 1 час назад
Фото: Дни.ру
Близкие голливудского актера Брэда Питта уверяют, что артист настроен серьезно и готов снова стать отцом. Он мечтает завести малыша с новой возлюбленной.
В американские СМИ попала инсайдерская информация: Брэд настолько уверился в своей любви к новой зазнобе профессору Нэри Оксман, что готов строить с ней совместное будущее. Окружение звезды уверяет, что красотка-архитектор именно та женщина, которая может осчастливить Питта малышами.
Якобы Брэд даже предложил интеллектуалке варианты: забеременеть естественным путем или же пара обратится к услугам суррогатной матери, сообщает Gossip Cop. Отметим, что пока любимец дам ждет, что архитектор родит ему детей у него уже подрастают трое биологических малышей от голливудской актрисы Анджелины Джоли, а также еще трое ребятишек, которые были усыновлены. Питт всегда мечтал о большой семье, в которой должно быть около десяти детей.
Знакомые Эджи уверены, что эта новость убьет голливудскую диву. «Анджелина будет в ярости, когда она узнает о желании бывшего мужа иметь детей с другой женщиной. Для нее до сих пор сложно смириться с тем, что у Брэда есть Нэри. Однако новость о детях может ее окончательно подкосить», — отметил друг Джоли, пожелавший остаться неназванным.
Dni.Ru ранее писали, что бывшая супруга Брэда Анджелина Джоли тоже не сидит в одиночестве. Ей приписывают роман с известным голливудским актером Итаном Хоуком. Говорят, роковую красотку совсем не смущают его супруга и двое детей.
"Анджелина и Итан давно дружат, они очень доверяют друг другу. В последнее время актеры все чаще видятся и переписываются. Анджелина признавалась, что у нее в животе «летают бабочки», когда она получает его сообщения", –рассказал человек из близкого окружения голливудской дивы.
Видимо возможное счастье экс-супруги не дает спокойно жить Бреду, и он устроил своеобразное соревнование с бывшей женой. А как еще объяснить его скоропалительность в отношении красотки-ученого?
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