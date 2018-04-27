Дети Пугачевой и Галкина: новости 2018 (фото)

Дети звездной пары, Аллы Пугачевой Максима Галкина , появились на свет 18 сентября 2013 года. Сейчас, в 2018 году, фото двойняшек вызывают умиление у многих поклонников пары.

Последние новости о жизни Лизы и Гарри свидетельствуют о том, что малыши не стесняются камер и часто появляются на публике. Невооруженным взглядом видно, что в знаменитой семье царит атмосфера заботы, любви и конечно, веселья.

История любви Максима и Аллы

Галкин и Пугачева познакомились еще в июле 2001 года на музыкальном фестивале «Славянский базар». Максим тогда впервые давал сольный концерт. А «Примадонна» была приглашена в качестве председателя жюри. Познакомил Пугачеву Филипп Киркоров , который был тогда супругом артистки. Заочно они, конечно, уже знали о существовании друг друга, но вживую не встречались.

Алла заинтересовала Максима, но вначале не как будущая жена. Она ведь была замужем, да и значительная разница возрасте, ее «звездный» статус давали о себе знать. Он был всегда поклонником творчества Примадонны, и личное знакомство с ней не оставило его равнодушным.

В августе они встретились снова. На дне рождения художественного руководителя ККЗ «Россия» Петра Шаболтая. Тогда первые Галкин осмелился пригласить Аллу Борисовну потанцевать с ним.

Вскоре эти отношения стали более чем дружескими. Потом в интервью Максим утверждал — они поняли, что идеально подходят друг другу. Тогда-то и начался их роман. Несмотря на скептическое отношение публики, эти отношения длятся уже много лет.

Лиза Галкины. Сегодня они уже официально муж и жена и даже обвенчались в церкви. И конечно, самое главное свидетельство их любви — пара чудесных малышей. Гарри

Новость о том, что у Аллы и Максима появились дети, взбудоражила общественность. Это сейчас, в 2018 году фактом суррогатного материнства уже мало кого удивишь. А четыре года назад появление у влюбленной пары близнецов поразило многих. За фото новорожденных папарацци готовы были заплатить любые деньги. И всех, конечно, беспокоил вопрос — как могли родиться дети у Примадонны, которой уже тогда было «за шестьдесят»?

Максим и Алла никакой тайны из появления детишек не делали. Алла призналась — много лет назад она заморозила свои яйцеклетки. Ведь певица всегда надеялась, что у нее еще будут дети.

Сегодня Гарри и Лиза — очаровательные малыши, о которых Алла и Максим заботятся лично. Примадонна уже почти не появляется на сцене и в телевизионных передачах. Сейчас она всю себя посвящает воспитанию детей. Если ей приходится ненадолго расстаться с Гарри и Лизой, она каждые полчаса звонит домой и узнает — как близнецы поели, чем они занимаются.

Лиза и Гарри очень похожи на своих родителей. Гарри особенно похож на Максима, а Лиза — настоящая копия своей знаменитой матери. У нее те же вьющиеся локоны, чуть рыжеватые брови, яркие выразительные глаза — настоящая красавица. Одни считают, что она чем-то схожа со старшей сестрой — Кристиной Орбакайте . А другие называют ее «главной конкуренткой» Аллы.

Проживают Алла и Максим со своими детьми в подмосковной деревне Грязь. Здесь они построили себе настоящий замок помогли своим появлением другим жителям этого населенного пункта — провели газ и систему водоснабжения.

В прошлом году Алла и Максим купили недвижимость на острове Кипр и спустя некоторое время стали гражданами этой страны. Планируется, что Лиза и Гарри также вскоре получат гражданство Кипра.

Последние новости о близнецах

Лиза и Гарри Галкины сегодня — одни из самых обсуждаемых персон. У журналистов нет необходимости охотиться за фактами из личной жизни знаменитой семьи. Самое интересное Пугачева и ее муж сами выкладывают в Сеть, на радость фанатам. Но в прессе пишут о них часто.

Совсем недавно, появилась новость о том, что девочка выступала на модном показе коллекции одежды от Валентина Юдашкина , как модель. А вскоре она снялась в яркой фотосессии, вместе с дочерью шоумена Александра Реввы.

Это событие вызвало восхищение поклонников Аллы Борисовны Свои эмоции они выразили в Инстаграм артистки.

Еще одна новость последних дней — Гарри и Лиза исполнили танец в роли Джека Воробья и принцессы Леи. Трогательным видео поделился с поклонниками Максим с гастролей в Южно — Сахалинске. Из-за того, что артист не может все свое время проводить вместе с семьей, он скучает по близким.

Поклонники пришли в восторг от танца двойняшек. Даже несмотря на то, что каждый танцевал «под свою музыку», выглядело это восхитительно.

"Звездные детки" с успехом изучают иностранные языки и занимаются спортом. Например, Лиза занимается подводным плаванием и даже получила медаль. Видео плавающей в бассейне в ластах и подводных очках дочери выложил в социальной сети Максим. На нем видно, что юная спортсменка чувствует себя в воде «как рыбка».

Гарри в талантах не отстает от сестры. Он растет очень хозяйственным и домовитым. Уже сейчас умеет пользоваться плоскогубцами и отверткой.

За работой он напевает песню прошлых лет про «монтажников — высотников». Видно, что родители занимаются и культурным воспитанием близнецов.

Мероприятия и общение со сверстниками

Алла и Максим часто водят детей на культурные мероприятия. Не так давно они побывали на музыкальном спектакле «Мама-Кот» в Театре имени Маяковского. Впечатлениями об этом поделился сам Максим. Он поблагодарил артистов и создателей мюзикла за чудесно проведенный вечер.

Известно, что Гарри обожает рок-музыку, и его любимая группа — Linkin Park. А одном из видео в Сети он смотрит видео групп «Ария» и Metallica. Возможно, в будущем он станет знаменитым рок-музыкантом.

Дети Аллы Пугачевой и Максима Галкина очень дружны с дочерью Кристины Орбакайте, Клавдией. Об этом говорят последние новости 2018 года и фото в Интернете.

Девочка немного старше, но любит проводить время с Лизой и Гарри. Она придумывает для них интересные занятия и даже пытается участвовать в их воспитании.

Дружат двойняшки также с сыном и дочерью Филлипа Киркорова. В декабре 2017 года, например, они были приглашены на день рождения маленькой Аллы Виктории.