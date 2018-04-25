А вы знали, что сейчас можно ограбить дом с помощью куклы Барби?

Этот вопрос подняли сотрудники MasterCard. Они рассказали о том, что недавно появившаяся в продаже кукла Hello Barbie, в которую встроен Wi-Fi — модуль, может стать хорошим помощником для преступников. Для тех, кто не знает: эта игрушка наделена искусственным интеллектом, что позволяет ей разговаривать с ребенком. Благодаря такому «чуду» у хакеров появилась хорошая возможность попасть чужой в дом. На прошлой конференции по кибербезопасности по этому вопросу выступал президент компании Аджей Банга.

Он уверен, что хакеры способны без труда взломать игрушку, а затем «завладеть» ее голосом. Преступники получат возможность от лица куклы поговорить с ребенком и выяснить все, что их интересует: когда родителей не бывает дома, есть ли в доме собака и прочее. Помимо этого, грабители легко могут попросить ребенка открыть им дверь.

Компания, выпускающая Barbie, пока не прокомментировала обнаруженную проблему. К слову, программисты уже пытались взломать приложение этой куклы, и им удалось получить доступ к личной информации ее владельцев, в частности к данным о кредитках. Однако эта дыра в ПО была быстро устранена. Вот так на вид безобидная кукла Барби может стать соучастницей преступления!