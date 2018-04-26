«Дети увидят — захотят такую же»: родители негодуют по поводу Барби с «прокачанной» попой

В Бразилии в продажу поступила новая Барби. «Что тут такого?» — спросите вы. Ну, у пластиковой красотки настолько выдающийся тыл, что родители негодуют.

Источник: The Sun Конкурс бразильских поп Miss BumBum выпустил куклу с гипертрофированным «мягким местом». Родители и психологи возмущены: они считают, что такая игрушка в будущем заставит детей лечь под нож пластического хирурга.

Публикация от Eazy (@eazy_info)

25 Апр 2018 в 12:58 PDT Производители планировали выставить новую игрушку в продажу по цене около 600 рублей и утверждают, что уже «завалены заказами». Из пропорций куклы следует, что если бы она была живой женщиной, то объем ее бедер составлял бы 40 дюймов (101,6 см), что на 3 дюйма (7,62 см) меньше, чем аналогичные объемы знаменитой Ким Кардашьян

Автор этого проекта — конкурс самых красивых ягодиц Miss BumBum. Организаторы утверждают, что у их Барби «подлинные бразильские формы», а создана она была «по мотивам» одной из участниц соревнования.

Но производитель уже получил коллективное письмо с просьбой прекратить производство новой Барби «ради благополучия детей». Нестандартную игрушку раскритиковали за то, что она может травмировать детскую психику и исказить представление о женском теле. Достичь таких форм без пластической хирургии невозможно, а детям нужно прививать любовь к собственному телу с малых лет.

Феминистка и профессор социальной психологии Лениз Борхес поддержала возмущенных родителей-активистов. Она назвала куклу извращением и потребовала запретить игрушку.

На все претензии основатель конкурса Miss BumBum Какау Оливер ответил, что дети — не его аудитория: кукла выпускается в качестве подарка для мужчин.