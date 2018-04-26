Ещё
«Дети увидят — захотят такую же»: родители негодуют по поводу Барби с «прокачанной» попой
Далее:
Читайте также:
Ещё
Женщина разрезала свою грудь и вытащила импланты
Женщина разрезала свою грудь и вытащила импланты

«Дети увидят — захотят такую же»: родители негодуют по поводу Барби с «прокачанной» попой 

Bigpicture.ru 45 минут назад
Фото: Bigpicture.ru
В Бразилии в продажу поступила новая Барби. «Что тут такого?» — спросите вы. Ну, у пластиковой красотки настолько выдающийся тыл, что родители негодуют.
Источник: The Sun  Конкурс бразильских поп Miss BumBum выпустил куклу с гипертрофированным «мягким местом». Родители и психологи возмущены: они считают, что такая игрушка в будущем заставит детей лечь под нож пластического хирурга.
Публикация от Eazy (@eazy_info)
25 Апр 2018 в 12:58 PDT  Производители планировали выставить новую игрушку в продажу по цене около 600 рублей и утверждают, что уже «завалены заказами». Из пропорций куклы следует, что если бы она была живой женщиной, то объем ее бедер составлял бы 40 дюймов (101,6 см), что на 3 дюйма (7,62 см) меньше, чем аналогичные объемы знаменитой Ким Кардашьян.
Автор этого проекта — конкурс самых красивых ягодиц Miss BumBum. Организаторы утверждают, что у их Барби «подлинные бразильские формы», а создана она была «по мотивам» одной из участниц соревнования.
Но производитель уже получил коллективное письмо с просьбой прекратить производство новой Барби «ради благополучия детей». Нестандартную игрушку раскритиковали за то, что она может травмировать детскую психику и исказить представление о женском теле. Достичь таких форм без пластической хирургии невозможно, а детям нужно прививать любовь к собственному телу с малых лет.
Феминистка и профессор социальной психологии Лениз Борхес поддержала возмущенных родителей-активистов. Она назвала куклу извращением и потребовала запретить игрушку.
На все претензии основатель конкурса Miss BumBum Какау Оливер ответил, что дети — не его аудитория: кукла выпускается в качестве подарка для мужчин.
Bigpicture.ru: последние новости
Кейт Миддлтон родила второго сына Дизайнерские соски как у Кендалл Дженнер: новый тренд в пластической хирургии 10 причин бросить пить кофе
Женский форум  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Красавица ответила мужчине отказом и лишилась лица11
Женщина разрезала свою грудь и вытащила импланты3
Гагарина прислушалась к советам и сделала грудь17
Длина пальцев у мужчины имеет значение, и вот почему20
Детский флешмоб заставил родителей ужаснуться33
Видео
00:41
Ребенок в 2 года играет на барабанах круче рок-звезд
Дети
49:43
Хабенский рассказал, как пытался спасти жену
Звёзды Шоу-бизнес
02:24
41-летняя Гусева разделась на радость фанатам
Звёзды
00:51
8-месячный чиновник возмутил прокуратуру
Дети
04:07
Эти задачи решат только гении
Психология
04:56
Почему в будущем все будет плохо
Психология
02:54
Назван плод, избавляющий от стресса, изжоги и судорог
Еда
01:00
Гагарина прислушалась к советам и сделала грудь
Звёзды
01:00
Бузова получила в подарок вещи для ее малыша
Звёзды Шоу-бизнес
00:41
Юный вундеркинд показал барабанное шоу
Дети
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение