Создана Барби с накачанным задом, родители негодуют

Знаменитый конкурс бразильских поп Miss BumBum выпустил в продажу куклу Барби с гипертрофированной попой. Если параметры куклы пропорционально воплотить в живой женщине, то объём её бёдер составил бы 101,6 см, что на 7,62 см меньше, чем объёмы скандально известной своим внушительным задом Ким Кардашьян

Родители и психологи по всему миру крайне возмутились новинкой. По их мнению, такая нереалистичная игрушка заставит детей испытывать комплексы по поводу собственной внешности, а в будущем ещё и прибегнуть к пластическим операциям.

Однако производитель утверждает, что их Барби была создана по точным параметрам одной из участниц соревнований и имеет настоящие бразильские формы.

Феминистка, общественный деятель и профессор социальной психологии Лениз Борхес активно поддержала негодующих родителей. Женщина назвала куклу с накачанным задом извращением, способным травмировать детскую психику, и потребовала её запретить. В адрес компании-производителя было направлено коллективное письмо с требованием прекратить производство новой Барби ради благополучия и психического здоровья детей.

«Достичь таких нереалистичных форм невозможно без пластической хирургии, а детям нужно прививать любовь к собственному телу во избежание комплексов и проблем со здоровьем», — уверены активисты.

Основатель конкурса Miss BumBum Оливер Какау не принял всерьёз претензии общественности и заявил, что дети — вовсе не его целевая аудитория, кукла предназначена в качестве подарка для мужчин. Новая игрушка будет продаваться за 600 рублей и, по словам производителей, им уже поступило множество заказов.