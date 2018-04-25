Девушка была в шоке, когда мама ее парня рассказала секрет о нем!

Когда мне было 16 лет, я встретила парня в классе математики. Он был умный, заботливый, смешной. Мы разговаривали каждый день и тусовались так часто, как могли. С ним я могла говорить о чем угодно, он никогда не осуждал, был очень логичным. Мне это нравилось в нем.

Мы достаточно узнали друг друга, и в конце концов я дала ему свой номер телефона. Наши разговоры продолжались каждую ночь. Затем, пару месяцев спустя, разговаривая по телефону однажды ночью, он просто случайно заявил о своей любви ко мне! Я буквально сидела в своей спальне, не понимая, что сказать! Но, как бы неловко это ни было поначалу, я начала понимать… может, я тоже его люблю…. Мы начали встречаться.

Я ходила к нему домой после школы и однажды, его мама упомянула, что у него «синдром Аспергера.»

Я понятия не имела, что это было. Мама объяснила, что это форма аутизма! Ты бы никогда не поверил по его поведению, что такое может быть! У него не было повторяющихся движений, он говорил со всеми. Но, он был очень логичным, не любил определенные чувства или прикосновения к своей коже, и ненавидел быть грязным! Видимо, его мама увидела признаки этого, когда ему было всего год или два. Она попыталась посадить его в траву, а он испугался и заплакал!

Мама проводила необходимую терапию в течение многих лет, чтобы помочь развить нормальные навыки своему сыну. Именно поэтомк, ему сейчас 20 лет, он полностью работоспособен, отличный парень… женился и стал отцом! (Да, женился на мне и это наш ребенок!) У него отличная работа и он много работает для нас. Его синдром Аспергера все еще может усложнять ситуацию, и я должна быть очень терпелива с ним, но это того стоит. Я скажу следующее: люди с аутизмом могут быть самыми любящими, заботливыми, замечательными людьми, которых вы когда-либо встретите. Мне нравится быть с ним. Прошло четыре года, женаты мы почти два. Я бы пременяла его ни на кого в мире!