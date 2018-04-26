Ещё
Двухлетний барабанщик стал звездой СМИ
Далее:
Читайте также:
Ещё

Двухлетний барабанщик стал звездой СМИ 

Lenta.ru 2 часа назад
СМИ обратили внимание на двухлетнего мальчика Леннокса, играющего на импровизированной ударной установке лучше некоторых взрослых. В частности, портал Mashable восхищается тем, что, пока сверстники малыша делают первые шаги в изучении алфавита, тот демонстрирует потрясающее чувство ритма.
На кадрах домашнего видео канала Life of Lennox показано, как ребенок не пропускает ни одного бита и даже показывает небольшое соло.
Авторы заметки задумались, что стало бы с малышом, если бы у него появились настоящие барабаны и учитель.
Последние новости
Трамп призвал Россию готовиться сбивать американские ракеты Медведев похвалился шестью годами покорения вершин Цены на одежду вырастут из-за обвала рубля
Женский форум  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Длина пальцев у мужчины имеет значение, и вот почему9
Ника Турбина: трагедия девочки-вундеркинда9
Вещи в сексе, способные отбить желание напрочь
Как изменилась актриса Галина Польских8
Скарлетт Йоханссон показала обвисшую грудь37
Видео
49:43
Хабенский рассказал, как пытался спасти жену
Звёзды Шоу-бизнес
02:24
41-летняя Гусева разделась на радость фанатам
Звёзды
01:00
Бузова получила в подарок вещи для ее малыша
Звёзды Шоу-бизнес
04:48
Мощные старики, установившие рекорды
Здоровье
11:21
Дети, которые родились с уникальными особенностями
Дети
03:04
Ребенок застрял в бассейне и сидел под водой 9 минут
Дети Общество
08:50
Лайфхаки для школьников, которые действительно работают
Дети
01:00
Семья Полины Гагариной борется с вирусом
Звёзды
05:22
Как выглядят идеальные девушки в разных странах
Красота
01:01
Орлова показала архивное фото с Жанной Фриске
Звёзды Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение