Как выбрать базовый гардероб для ребенка и не разориться: колонка стилиста Татьяны Тимофеевой 

О поведении мам в магазинах детской одежды можно снимать сериалы. Поверьте, сюжет может быть очень увлекательным: это и муки выбора, и невозможность остановиться на пятой или шестой кофточке, и панические возгласы: «Караул, ничего не сочетается друг с другом!» Свою новую колонку на «Летидоре» популярный fashion-блогер, стилист, мама двоих детей и основатель Школы шопинга Татьяна Тимофеева посвятила именно таким мамам. Я часто сталкиваюсь с тем, что клиентки и подписчицы чересчур увлекаются покупкой детской одежды. Казалось бы, что в этом такого, много одежды — это же прекрасно. Но в итоге получается, что гардероб у ребенка переполнен милыми и красивыми вещами. Во-первых, зачастую надевать такую одежду некуда и некогда. Во-вторых, дети быстро растут. А это значит, что купленные вещи рискуют остаться на дне комода. Многие ученицы моей онлайн-школы честно признаются в том, что не понимают, какую одежду купить для себя и как в принципе сочетать одежду и аксессуары. Помню, когда у меня родился сын, я от радости и умиления вынесла не одну коллекцию и далеко не из одного магазина. И очень хорошо помню, как через полгода большую часть этих вещей (а они, как понимаете, были абсолютно новыми и нетронутыми) я передавала недавно родившим подругам. С тех пор, переступая порог детских магазинов, я держу себя в руках и действую строго по шопинг-листу. Чего и вам советую. Что такое капсула, или капсульный гардероб? Это набор вещей и аксессуаров, которые на сто процентов сочетаются между собой. Рассказываю, как добиться такого идеального тандема: 1. Зная правила сочетания оттенков, можно сделать гардероб цветным, но универсальным. Я убеждена, что каждая мама обязана передать этот навык своим детям, равно как умение пользоваться столовыми приборами, вести себя вежливо по отношению к окружающим. Многие взрослые предпочитают черно-белый гардероб далеко не от любви к этим цветам, а от неумения комбинировать оттенки. В предыдущей колонке я объясняла, насколько важно позволять детям носить цветные вещи. Научитесь этому сами и научите своего ребенка. 2. Капсульность — это сочетаемость вещей не только по цвету, но и по стилю. Большинству из нас достаточно базовой одежды. К сожалению, непрофессиональные стилисты заполонили интернет советами о покупке черно-бело-серого гардероба, утверждая, что это и есть база. Но это совершенно не так! Если вы умеете сочетать цвета, то ваш базовый гардероб будет таким же, как у меня. В моем блоге я ношу только базу, чтобы показать ее возможности и научить девушек и женщин одеваться красиво и удобно одновременно. Итак, черно-бело-серый гардероб — это не база. Это скучный набор вещей, который устарел и больше похож на униформу. Кто хочет так одеваться? Я точно пас! Мы живем один раз, я хочу быть неотразимой и неповторимой. И дочку тому же учу. Вот пример современной базы для дочек, чьи мамы могут похвастаться хорошим вкусом. Именно эти мамы научат своих детей одеваться красиво, повседневно, уместно. Именно их дети будут чувствовать себя уверенно в любых обстоятельствах и будут производить идеальное впечатление на окружающих с первого взгляда. Нельзя одевать ребенка кое-как и самой одеваться неумело, а потом ждать, что с возрастом к ребенку само собой придет умение выглядеть хорошо. Показывайте на своем примере, вместе с детьми на шопинге собирайте их гардероб, приучая покупать только то, что необходимо, и только то, что сочетается между собой. Перед вами список базовых вещей для летнего гардероба моей дочки. Футболка Джемпер Олимпийка Кардиган Куртка Джинсы Шорты Спортивные штаны Юбка Платье Комбинезон Купальник Носки Рюкзак Пара открытой обуви Пара закрытой обуви Дальше вы можете продолжить этот список сами в соответствии с потребностями и предпочтениями вашего ребенка, климатом и прочими аспектами. Меня часто спрашивают, сколько именно нужно купить джемперов, колготок, платьев? Это вы решаете сами. Те люди, у кого зимы нет, могут обойтись и без колготок. Те, у кого ребенок постоянно разбивает коленки, реже покупают юбки и чаще отдают предпочтение легинсам. А футболок иногда нужно столько же, сколько носков. В общем, хороший вкус и здравый смысл вам в помощь, мамочки! Берите дочку в магазин и вместе создавайте ее гардероб. Повторяйте это раз в полгода или чуть чаще. И тогда в подростковом возрасте большинство конфликтов на почве внешнего вида либо минуют вашу семью вовсе, либо пройдут максимально гладко. Коллажи: детская одежда Zara, Mothercare, H&M Фото: личный архив Татьяны Тимофеевой Давайте дружить в социальных сетях! Подписывайтесь на нас в Facebook, «ВКонтакте» и «Одноклассниках»!