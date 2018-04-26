Глава краевого Минсоца: «Я хочу, чтобы слова „временно забрать ребенка из семьи“ перестали пугать людей»

Министерство социального развития отвечает за много важных вопросов, в том числе — помощь семьям с детьми. Ведомство выплачивает пособия, помогает продуктами и одеждой и временно помещает детей в государственные учреждения. О том, когда такая мера оправдана, бывают ли в Прикамье случаи незаконного изъятия детей из семей, 59.ru рассказал глава регионального Минсоца Павел Фокин

— За последний год женщины из Прикамья несколько раз заявляли о том, что у них незаконно изъяли детей. Мы знаем, что по каждому случаю проводилась проверка. Подтверждалось ли хоть раз, что органы опеки превысили свои полномочия и изъяли ребенка неправомерно?

— Ситуаций, когда родители посчитали, что ребенка у них изъяли незаконно, в прошлом году было девять. В восьми случаях проверка показала, что сотрудники опеки, инспекции и комиссии по делам несовершеннолетних действовали так, как должны были, и не допустили никаких нарушений. Но один факт неправомерного изъятия был выявлен: троих детей забрали из семьи в Пермском районе и поместили в государственное учреждение, нарушив утвержденный алгоритм действий. Решение об изъятии принял работник комиссии по делам несовершеннолетних. Он должен был согласовать его со своими коллегами из других ведомств, в том числе из отдела опеки, но не сделал этого. Как только об ошибке стало известно, были приняты меры. Сейчас дети в семье.

По словам министра, отобрать ребенка у родителей могут, только если его жизни угрожает опасность

— В каких случаях изъятие ребенка правомерно? Может ли это произойти, если у родителей трудное материальное положение или неблагоустроенное жилье?

— Причина для изъятия ребенка только одна — опасность для его жизни и здоровья. Чтобы определить, существует ли угроза, используется специальная методика оценки.

Специалисты учитывают многие факторы: присутствие кого-то из взрослых дома, наличие одежды и обуви, еды, отопления, состояние жилья и так далее. Если мама не успела сварить обед, или папа не подклеил обои — детей, конечно же, не забирают. Но если негативных моментов целый набор — дома холодно, нет возможности искупать новорожденного, продуктов в холодильнике нет, дом в состоянии антисанитарии, а родители не имеют дохода и выпивают, решение временно переселить ребенка в государственное учреждение обосновано. Так произошло и в случае с семьей из Вильвы, история которой стала широко известна.

Мне бы хотелось, чтобы выражение «временно забрать ребенка из семьи» перестало вселять страх в людей. Устройство в центр помощи детям — это мера помощи семье. За время, пока ребенок находится на попечении государства, мама и папа могут сделать свою жизнь более благополучной: починить падающую крышу, найти себе работу или элементарно помириться, прекратить скандалы. Если родители не сидят сложа руки, дети вскоре возвращаются к ним. При этом родители не брошены. Соцработники составляют для них план жизненных изменений, буквально берут за руку и ведут по всем нужным учреждениям, подсказывают, объясняют.

— Могут ли отделы опеки и Министерство социального развития оказывать семье другую помощь, не предполагающую переезд детей?

— Конечно. Изъятие — это крайняя мера, к которой прибегают, когда другая помощь оказалась неэффективной. Прежде чем изымать детей, семье предлагают единовременную выплату на ремонт жилья и другие нужды, помогают оформить все положенные пособия и субсидии, при необходимости выдают одежду и обувь, продукты, содействуют трудоустройству и получению места в детском саду. Все желающие могут оформить социальный контракт и получить деньги на открытие собственного дела. Если у семьи нет жилья, мы можем представлять ее интересы в диалоге с местной властью, добиться сдачи в социальный найм комнаты или квартиры. В 2017 году помощь при содействии министерства получили тысячи семей.

Перед тем как изъять ребенка, семье пытаются помочь другими способами: оформляют пособия, выдают одежду и продукты

— Если ранее у семьи изъяли нескольких детей, но в ней скоро появится еще один ребенок, будет ли она обращать на себя особое внимание отдела опеки?

— Безусловно. Такая семья, как правило, относится к группе риска или находится в социально опасном положении, поэтому, если сотрудники опеки знают о скором прибавлении, ей будет уделено особое внимание. Специалисты приложат все силы, чтобы к моменту рождения ребенка семья максимально приблизилась к благополучию.

— Существует мнение, будто у отделов опеки есть некий план по изъятию детей и содержать детей в государственных учреждениях выгодно…

— Нет. Наша главная цель — сделать так, чтобы ребенок рос и воспитывался в семье. Лучше всего — в кровной, если это не удается — в замещающей. Количество детей в сиротских учреждениях постоянно уменьшается, самих детских домов тоже становится меньше.

На самом деле изъятие детей — не повальная практика. С каждым годом случаев, когда дети оказываются вне семьи, становится все меньше. Так, в 2017 году у родителей отобраны только 9 детей. Годом ранее — 33 ребенка, а в 2013 — 117. То, что у сотрудников отдела опеки и других органов системы профилактики нет никакого умысла специально изымать детей, — совершенно очевидно.

— К приемным семьям у людей тоже часто предвзятое отношение. Некоторые пермяки считают, что причины, по которым люди берут детей на воспитание, могут быть меркантильными: за такую работу неплохо платят, к тому же дети способны помогать по хозяйству…

— Взять ребенка на воспитание очень непросто. Нужно пройти обучение и, образно говоря, семь кругов проверок. В первый год проживания с опекаемым или приемным ребенком необходимо регулярно отчитываться перед отделом опеки. Прийти и посмотреть, как живет семья, узнать, что о ней говорят соседи и школьные учителя, специалисты могут до пяти раз за год. Если в семье есть какие-то перегибы — об этом становится известно.

Помощь по хозяйству может иметь место, особенно в сельских территориях, и я не считаю, что это плохо. Приходя в приемную семью, ребенок начинает жить по ее правилам, согласно ее укладу. Надо понимать, что родители не могут отправить сажать лук своих кровных людей, оставив приемных смотреть телевизор, «чтобы никто плохого не подумал». У всех должны быть примерно равные условия. К тому же умение что-то делать руками еще никому не вредило. Согласитесь, девушке в жизни пригодится знание о том, как варится суп и включается стиральная машинка, а юноше — о том, как вбивать пресловутый гвоздь.

В центрах помощи детям сейчас тоже прививают эти практические навыки, но лучше, чем в семье, пусть даже в приемной, это не сделать нигде. Повзрослев, дети из приемных семей оказываются готовы к жизни и не чувствуют себя растерянными.

Павел Фокин считает, что приемным детям помощь по хозяйству идет на пользу

— В прошлом году в семейно-воспитательной группе Добрянского района скончался ребенок, который временно жил там по согласованию с его мамой. Из-за чего это произошло, и продолжает ли работать эта группа?

— Причины этого печального события выясняют следователи, их работа еще не завершена. Сейчас мы располагаем только результатами служебной проверки. Она показала, что воспитатели группы не нарушили никаких инструкций. Это были опытные, хорошо зарекомендовавшие себя специалисты. Для них смерть воспитанника стала тяжелым ударом. Из-за этого они отказались от работы.

— У прикамских семей, в том числе благополучных, зачастую ухудшается материальное положение, когда их дети дорастают до полутора лет. Как правило, до трехлетия ребенка мама не может устроить его в муниципальный детсад и выйти на работу, но пособие по уходу при этом уже не получает. Может ли министерство помочь таким семьям?

— Наши коллеги из Министерства образования ведут большую работу по строительству новых детских садов с ясельными группами, открывают такие группы в уже работающих садиках, выплачивают компенсации тем, кто отдал ребенка в частное образовательное учреждение. Это снимет проблему, но сегодня она еще не потеряла актуальность. Я считаю, решать ее при помощи очередного пособия будет неправильно — нуждающиеся семьи получают уже имеющиеся меры поддержки вне зависимости от того, исполнилось их детям три года или нет. Выручить мам, потерявших привычный источник дохода, могут образовательные, просветительские встречи. Такие как форумы «Мама-пчелка», которые проводят «Многодетные Пермского края». Там мамы, которые смогли найти способ заработка без отрыва от воспитания детей, делятся своим опытом с другими. Мы живем в таком мире, что работать из дома сейчас более чем возможно. Я рекомендую женщинам использовать эти возможности, не замыкаться в себе, искать возможности для самореализации, а не считать единственным выходом получение пособий.

Если у вас есть вопросы к министру социального развития, присылайте их на нашу электронную почту — мы сможем задать их и опубликовать ответ Павла Фокина.