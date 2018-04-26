Мне скучно с моим ребёнком, а ему со мной. Что делать?

Инна Прибора

колумнист

«Это просто беда, — жалуется родитель. — Он вообще ничем не интересуется! Я тут стал показывать ему свою коллекцию спичечных коробков 87 года, и знаете — ноль внимания!». «А справочник по мореходству, которым я надеялся увлечь свою дочь, так и лежит покрытый пылью», — сетует другой отец. «Слушайте, ну не буду же я посвящать часы, изучая динозавров, стреляющих лазером из шипов», — возмущается мама.

Все они, конечно, правы. В современном мире продукция для детей и взрослых сегментирована. Куча досугового контента делается с прицелом на то, чтобы увлечь товарищей до 12 лет, и не подразумевает близкого взрослого рядом. И впрямь, если человека постарше не связать, он и первых десяти минут телеканала «Карусель» не выдержит — уйдет.

Нам все время говорят о качественном времяпрепровождении с ребенком.

И вот вы выделяете два часа, садитесь с любимым младшим и… эээ… Что делать — непонятно

Потому что про «Щенячий патруль» слушать тоскливо, а вещать о том, как у вас на работе принято рассчитывать бонусы — хоть и интересно, но вы смутно чувствуете, что поддержки у ребенка это не найдет.

Тут становится ясно, что общение, тем более «качественное», как бы оно ни выглядело, легче выстраивать вокруг чего-то. Хобби, дело, книжка, образовательное погружение — не важно. Общий интерес здесь не только сближает, но и дает точку опоры. И если в раннем детстве можно вполне поболтать о кукольном чаепитии, то ближе к подростковому возрасту авторитет в теме, которой интересуется ребенок, будет серьезно помогать и отношениям в целом.

В известной книге Жаклин Келли «Эволюция Келпурнии Тейт» 12-летняя девочка сводит дружбу с дедушкой на почве увлечения к биологии. Мнение престарелого натуралиста, который прежде казался ей нелюдимым, становится самым ценным, даже когда речь идет о выборе своего жизненного пути. Но что делать тем, кого с детьми не связывает общая страсть к растениям семейства бобовых? Ну, например:

Построить мост к ребенку, расспросив о его занятиях

Когда мы, наконец, выясним, зачем он пытается сделать из кастрюли шлем, появится шанс найти в этом хоть крупицы смысла для себя. «А, ты играешь в трансформеров! Я тоже интересуюсь новыми моделями машин. Про электромобили слышал?». Вуаля, у вас уже есть что-то общее, радуетесь вы, пытаясь склеить из кастрюли новую «Теслу».

Анализировать ход мыслей ребенка и представлять себя психологом

Многим мамам в Рапунцель играть неинтересно, а заниматься чем-то развивающим — интересно. При таком повороте событий история заточенной в башне принцессы приобретает массу новых изгибов. Любая игра всегда шире, чем представляется из кукольного домика. Что красивого в этой принцессе? А как с красотой связаны длинные волосы? А для чего нужно быть красивым? А любят только за внешнюю привлекательность? Наверняка, ответы дочери продемонстрируют вам необыкновенный полет мысли, и вот вы внезапно объясняете семилетке свои феминистские взгляды. Родителям, склонным к педагогической рефлексии можно смело признаться, что с ребенком их объединяет философия.

Приглашать детей в свой мир Пусть бар «Ночная бабочка» не может похвастать детской комнатой, но есть и другие места, куда приятно прийти с младшеклассником. Деловая встреча в кафе, поездка по балкону на велотренажере, выставка современного искусства — все эти моменты могут сблизить вашу семью. Особенно когда вы всем составом станете отыскивать в интернете адреса, куда направить жалобы за дурацкую выставку и за шансон в кафетерии.

Не бояться показывать детям сложное, интересное вам Когда ребенок рождается, мы не боимся сразу огорошить его Маршаком, хоть в лексиконе у человека пока что несколько вариаций из «агу» и «баба». Однако если мы ограничимся лишь понятным младенцу репертуаром, вряд ли у него будет шанс узнать какие-то другие выражения. То же работает и со старшими детьми: потолок всегда должен быть выше твоей головы. Кажется, в этом и задача ребенка — тянуться туда, докуда может достать. А мы показываем ему разные высокие планки и иногда подставляем стремянку.

Специалисту по детскому развитию Мишель Чоинард удалось как-то отбиться от малышей, выкроить минутку и опубликовать исследование, которое показывает, что дети до пяти лет, занимаясь чем-то со взрослым, задают примерно 76 вопросов в час. Ни один научно-популярный лектор не может похвастаться таким успехом на своих выступлениях, особенно с номером «клеим аппликацию из грибочка».

76 вопросов в час! Вы кому-нибудь задавали столько вопросов после своего пятилетнего юбилея?

Ну ок, смс-ки с текстом «Ты где?» и «Чего не отвечаешь?» не в счёт. Этот факт говорит нам только об одном: детям страшно интересно со взрослыми, пока последние не начинают прикрывать рукой монитор своего компьютера и говорить: «Уйди-ка. Мал еще!».

Любопытство и искренняя любовь к вам способны заставить ребёнка полюбить не только математический анализ, но и симфоническую музыку. Мы просто по привычке пренебрегаем этими возможностями, думаем, не поймёт, рано! А на самом деле никто просто не показал младшему, как здорово под ту музыку можно прыгать с палочкой по дивану, пародируя дирижера.

Не стараться выглядеть более знающим, чем ребенок

Удивительно, но факт: если отец прыгает по кухне и кричит: «Больше хайпа!», он от этого не растет в глазах ошалевших детей. Есть сферы, где младшие ребята всегда будут авторитетнее вас, и пусть в тот загадочный мир именно ребёнок будет вашим проводником. Даже с высоты своего роста и научной степени можно искренне интересоваться бытовыми проблемами покемонов, винксов и лего-эльфов. И вы от этого лузером вовсе не станете. Даже если, прослушав страшилку про аниматроников, перепутаете их с электроником и устроите дебаты о роли роботов в жизни человека. Тема-то на все времена.

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