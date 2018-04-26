Уехала от мамы: как сложилась жизнь слепой тюменки с ребёнком, чью историю показали на Первом канале

История незрячей тюменки Анастасии Репетовой, у которой был конфликт с матерью из-за воспитания собственного ребенка, получила продолжение. Вместе с 9-месячным сыном Ермаком женщина съехала от матери, которая запрещала ей управляться с ребёнком самой. Теперь 35-летняя одинокая мать с сыном уже второй месяц ютятся в небольшой комнатке социального центра «Согласие» в Ишиме.

Предыстория

О непростой ситуации в этой семье редакция 72.ru рассказывала в предыдущем материале. Женщина уже четвёртый год живёт в полной темноте, она лишилась зрения из-за сахарного диабета. Пару лет назад женщина встретила мужчину, от которого забеременела. Но ещё до рождения сына она попросила отца ребёнка уйти из семьи. Год назад Анастасия Репетова родила первенца, чему была безгранично рада. Но счастье материнства длилось недолго: её мама решила воспитывать внука по своим правилам. Женщина объясняет всё просто: с её Настей, инвалидом по зрению, в любой момент может что-нибудь случиться. Мама Анастасии запрещала ей мыть малыша, ставить ему прививки и даже гулять с ним.

Как и где теперь живёт тюменка с малышом

После того как в эфир вышла история Анастасии, она твёрдо для себя решила: так жить больше нельзя, нужно уезжать от матери. Незрячая мама подключила к своей проблеме подругу Екатерину, которая была вместе с Настей на телепередаче Первого канала. Женщины стали искать социальное жильё через соцзащиту для Анастасии и её малыша. Их согласились принять в ишимском центре «Согласие».

Анастасия в 32 года перестала видеть из-за сахарного диабета. Первенца она родила будучи уже незрячей

— Уехать от матери было непросто. В начале марта мой сынок приболел. Я вызвала ему скорую помощь. Медики увезли нас из Перевалова в Тюмень и положили в больницу. Выписать нас должны были 12 марта, но поскольку работники соцзащиты хотели нас увезти в центр «Согласие», мы остались в больнице ещё на два дня. Последний раз я говорила с мамой 13 марта. Она мне звонила и спросила: «Когда нас можно забрать». Я объяснила, что забирать нас не нужно. Но на следующий день, 14 марта, она приехала к больнице рано утром. Мы не выходили, ждали работников соцзащиты. А она, видимо, не дождалась нас и уехала. В районе полпервого дня нас забрали и увезли в Ишим. С того момента, уже второй месяц, мы живём здесь, — рассказала корреспонденту 72.ru Анастасия Репетова.

Сейчас женщина сама занимается со своим сыночком: говорит, что ей всё удаётся. Малыша, по словам слепой мамы, она чувствует очень тонко, знает, когда он хочет кушать или где ползает. Даже по дыханию тюменка может определить, спит ли её ребёнок.

— Нам выделили изолированную комнатку в этом центре. Тут есть кровать для меня и малыша. Ещё раковина и туалет. Тут нас хорошо кормят. Ермак даже поправился на 2 килограмма за эти неполные два месяца и вырос из своей одежды. В центре целых три группы детей разных возрастов, они всегда находятся под присмотром нянь, медиков и других специалистов, которые работают круглосуточно с ними. При необходимости они всегда придут на помощь и мамочкам, и детям, если их родители отлучились куда-либо. Что касается проживания здесь, то за коммунальные услуги с меня высчитали небольшие деньги. В целом доход нашей семьи с пенсии составляет 17 тысяч. Пока на жизнь, вроде бы, хватает, — сказала женщина.

Планы Анастасии на будущее

Самый больной вопрос, говорит Анастасия, это то, что у них с сыном нет своего угла. Планы на будущее у слепой мамы масштабные — она хочет в три года отдать сына на танцы и, может быть, записать ребёнка на изучение английского языка, если, конечно, хватит денег. О заработке в ближайшие годы Анастасия тоже подумывает, признаётся, что хочет вязать носочки и пинетки на продажу. Управляться со спицами, уверяет женщина, может без проблем — на ощупь.

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