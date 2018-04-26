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Девушка родила ребенка в чужой стране по урокам на YouTube
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Девушка родила ребенка в чужой стране по урокам на YouTube 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Американка по имени Тиа Фримен (Tia Freeman) родила ребенка в турецком гостиничном номере, посмотрев уроки на YouTube и WikiHow. Об этом она рассказала на своей странице в Twitter.
22-летняя Фримен узнала о беременности лишь на последнем триместре. Она сделала тест незадолго до путешествия, однако даже не подозревала, что ребенок родится совсем скоро. По словам девушки, ее вес практически не увеличился за несколько месяцев, а отсутствие менструации она списала на прием противозачаточных таблеток.
Будущая мать первый месяц никому не рассказывала о беременности. Она планировала слетать в Германию и посетить друга, а затем вернуться в США и родить ребенка на родине. Тем не менее, судьба Фримен сложилась иначе: схватки начались во время пересадки в Стамбуле.
Девушка не понимала, что с ней происходит: поначалу она думала, что отравилась съеденной в самолете рыбой. До родов, как ей казалось, было еще далеко, а воды не отходили. Затем Фримен поискала в Google симптомы и убедилась, что ребенок уже на подходе.
Оценив свои возможности, будущая мать решила рожать без помощи врачей: она была уверена, что не сможет нормально разговаривать с ними на родном английском языке, поэтому отправилась в местную гостиницу и стала искать обучающие материалы в интернете. Сначала девушка прочитала статью на портале WikiHow о перерезании пуповины, а затем посмотрела несколько роликов на YouTube.
Последовав подробным инструкциям, Фримен наполнила ванну водой, встала в удобную позу, закусила полотенце и начала тужиться. После пяти-шести усилий ребенок «выскочил». Закончив остальные процедуры, она покормила новорожденного сына грудью и легла спать.
На следующий день девушка взяла ребенка, которого назвала Ксавье, в аэропорт: она понимала, что вылететь ей не дадут, но хотела узнать у кого-нибудь, что ей делать дальше. Позднее она отправилась в консульство США, где подала заявление на получение свидетельства о рождении ребенка. В больнице врачи заверили молодую мать, что они с сыном совершенно здоровы.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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