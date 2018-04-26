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В ОП РФ обсудят правила участия детей в благотворительности и волонтерстве
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В ОП РФ обсудят правила участия детей в благотворительности и волонтерстве 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Совместное участие взрослых и детей в благотворительных и добровольческих движениях — сравнительно новый тренд, который требует разработки правил и этических принципов участия детей в этом движении. Об этом и других особенностях взаимодействия НКО и волонтеров рассказала на одной из секций Окружного добровольческого форума ПФО и ЮФО в Саратове помощник руководителя комиссии Общественной палаты РФ по благотворительности Анна Кудря.
"Часто в благотворительных проектах участвуют семьями: дети и родители не просто общаются и вместе делают доброе дело; идет очень важный процесс воспитания неравнодушных граждан, через диалог поколений обеспечивается преемственность ценностей в обществе. Мы наблюдаем, что активными участниками таких проектов становятся сами дети", ‒ отметила эксперт, добавив, что в ОП РФ в ближайшее время будет обсуждаться разработка правил и этических норм участия детей в подобных акциях.
По мнению Кудри, благотворительные проекты или добровольческие инициативы, по сути, являются прекрасной основой для взаимодействия людей разных поколений. В 2017 году впервые на государственном уровне добровольческая деятельность была признана важнейшим фактором консолидации общества.
Благотворительность и волонтерство, как и любые социально значимые виды деятельности, нашли отражение и в интернете, где, по мнению эксперта, также должны быть выработаны определенные правила. Свод норм должен как помешать работе мошенников, собирающих деньги на личную карту под видом благотворительности, так и способствовать развитию новых проектов и подходов.
"Совсем недавно громко заявило о себе новое движение «Кибердружина». Вся деятельность этого движения — кибердобро, то есть благотворительные проекты, реализуемые в интернете", — отметила Анна Кудря, добавив, что представители данного движения также повышают грамотность населения в области безопасного поведения в интернете.
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