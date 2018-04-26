Гид по выходным: куда пойти с детьми в Москве 28-29 апреля

Велофестиваль «Высота»

Парк Сокольники устраивает большой велофестиваль с целью популяризации велоспорта. Кажется, многие родители и так уже этот спорт освоили — в родительских группах все чаще спрашивают, где купить детское сидение на взрослый велосипед, чтобы ездить вместе с ребенком. И вот отличный повод выбраться, наконец, покататься. В программе: благотворительный велопарад с WWF России в поддержку амурского тигра, соревнования по прыжкам в подушку, шоу-программа, детские аниматоры и творческая зона, зрелищные трюки от райдеров, розыгрыш призов и музыка.

Те, кто пока сомневается, нужен ли им велосипед в таком климате, могут взять его напрокат — в Сокольниках есть все модели и размеры.

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Детская программа фестиваля японской культуры Hinode Power Japan

Отличная детская программа будет в этом году на фестивале Hinode Power Japan. Во-первых, будет куча японских игр. Например, можно будет сыграть в японский вариант дженги «дарума отоси», где блоки башенки вытаскиваются не руками, а выбиваются молоточком, или выловить шар из бассейна удочкой из рисовой бумаги («мидзу йо йо»).

Мастера из команды Belka Kendama будут учить детей играть в кэндаму. Если у вас дома есть дети лет 10-13, вы наверняка знаете, что это такая деревянная игрушка с шаром на ниточке, который нужно поймать в одну из чаш или на шпиль игрушки.

Еще будет зона Nintendo, японские десерты, зона мастер-классов с оригами, кокэси и прочими японскими поделками, а также площадка головоломок и настольных игр. А, еще запланированы спортивные мастер-классы — айкидо, каратэ, дзюдо, кэндо.

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Спектакль «Умная собачка Соня»

Творческий центр «Среда» показывает премьеру спектакля про всеми любимую умную собачку Соню. Подойдет детям возраста 4+.

Почему сахар сладкий, а соль соленая? А где растут сосиски и зачем люди ходят на работу? На спектакле по книге Андрея Усачева дети точно выяснят, почему не стоит совать пальцы в розетку, выливать на скатерть варенье и устраивать в ванной рыбалку и ещё много-много других полезных для жизни вещей. А взрослые, возможно, вспомнят, как сами были детьми.

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Мультфильм «Укрась прощальное утро цветами обещания» в детском лектории кинотеатра «Пионер»

Отличная история для старших детей. Не смотрите на маркировку — лет с 8 показывать точно можно. Главное, чтоб ребенок мог прочитать субтитры –мультфильм показывают на японском.

Красавица Макия — из рода бессмертных. Все представители ее рода живут сотни лет, оставаясь юными. На протяжении веков многочисленные армии пытались захватить бессмертный народ и разгадать его тайну. Теперь родной город Макии разрушен, она пускается в бега и находит мальчика-сироту Ариэля. Проходят годы, мальчик превращается в прекрасного юношу, и у беглецов возникают чувства друг к другу. Макия понимает, что Ариэль — простой человек, а значит, он смертен… Но может ли это помешать их любви?

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Кинополдник для всей семьи в «Мамином садике»

В «Мамином садике» придумали симпатичную историю: дети приходят вместе с родителями, смотрят какое-нибудь хорошее заслуженное кино, а потом им рассказывают разное полезное. Как устроен съемочный процесс, чем занимаются сценарист, режиссер и оператор, как придумать историю и как кино может повлиять на зрителя. В общем, дети учатся не просто смотреть фильмы, но и анализировать их. А в конце пьют чай с плюшками.

В этот раз можно всей семьей посмотреть и обсудить фильм «Человек с бульвара Капуцинов» Аллы Суриковой

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