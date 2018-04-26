Девушка родила ребенка по руководству на YouTube

Американка Тиа Фримен родила ребенка в гостиничном номере, посмотрев уроки на YouTube и WikiHow.

22-летняя Фримен не знала, что беременна до последнего триместра. Девушка утверждает, что ее вес практически не изменился, а отсутствие менструации она списала на то, что начала принимать противозачаточные таблетки.

Даже когда Тиа выяснила, что беременна, она все еще не подозревала, что ребенок родится так скоро, именно поэтому она решила не отменять свою поездку в Германию к другу. Однако во время пересадки в Стамбуле у девушки начались схватки.

Фримен не понимала, что с ней происходит, поэтому решила проверить симптомы схваток в Google . Когда Тиа выяснила, что роды все-таки начались, она решила рожать без помощи врачей. Фримен подумала, что не сможет разговаривать с ними не на родном языке. Она сняла номер в местной гостинице и стала изучать статьи о родах на WikiHow и Youtube.

"Я решила воспользоваться Youtube! Если никого больше нет рядом, то интернет мне в помощь!", — написала Тиа в Twitter.

Следуя инструкциям в Сети, Тиа наполнила ванну водой, приняла удобную позу и начала тужиться. После нескольких усилий Фримен родила сына, самостоятельно обрезала пуповину, покормила ребенка и легла спать.

"Мне повезло, что все случилось очень быстро. Я тужилась всего 5-6 раз перед тем, как ребенок выпал из меня и тут же поплыл, " — поделилась Тиа в своем блоге.

Btw Xavier turned 7 weeks old today! pic.twitter.com/s1iHpNiUI9— Tia Freeman (@TheWittleDemon) 25 апреля 2018 г.

Когда Тиа с малышом наконец-то попали в больницу, врачи заверили молодую мать, что они с сыном совершенно здоровы.