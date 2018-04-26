7 шагов к тому, чтобы ребенок мыл голову с удовольствием

Научите ребенка не бояться воды.

Здесь отличное подспорье — купание в большой ванне с рождения, а также проныривания. Это не только полезная физическая нагрузка, при помощи которой укрепляется мышечный корсет и иммунитет малыша, но еще и способ показать ребенку, что попадание воды на лицо и даже в глаза никакой опасности не несет. Дети, которые регулярно ныряют в домашней ванне или посещают занятия в бассейне, обычно никакого дискомфорта во время мытья головы не испытывают.

Превратите скучное мытье головы в веселую игру.

Если ребенок уже успел превратиться из ангельского вида младенца в 3-4-годовалого сорванца, который терпеть не может мыть голову и от визга которого каждый вечер просыпаются соседи сверху, попробуйте превратить процесс из унылой рутины в забаву. Пусть на голове у крохе вырастают из пены сказочные колючки, волшебные короны, уши фантастических персонажей… в общем, подсмотрите идею здесь:

Следите за тем, чтобы ребенок шел в ванну в хорошем настроении

Никакие уловки не сработают, если во время мытья головы ребенок будет чувствовать себя уставшим, будет хотеть спать или же будет чем-то расстроен. Приступать к играм в ванной и мытью головы стоит только тогда, когда малыш в хорошем настроении. В конце концов, если вы помоете крохе голову не сегодня, а завтра, ничего страшного не случится.

Подберите правильный шампунь

Возможно, вам важно, чтобы он был без отдушек, соответствовал всем стандартам, идеально подходил для детей и был безопасен для экологии. Для вашего малыша важно другое: красивая упаковка, вкусный запах (ребенку представлять, что он моет волосы клубничным вареньем всяко интереснее, чем эко-шампунем без цвета и запаха). Так устроен мир. Ничего не поделаешь.

Мы не рекомендуем вам регулярно использовать при мытье головы ребенка специальные приспособления (например, пластиковые козырьки). Малыш быстро привыкнет к подобному аксессуару, и вам придется всюду возить его с собой — и в отпуск, и в гости. И каждый раз, когда козырек по тем или иным причинам будет отсутствовать, ребенок, скорее всего, будет плакать.

Пусть малыш попробует помыть голову куклам или даже вам.

Это поможет ему увидеть процесс со стороны и убедиться в том, что в подобной гигиенической процедуре нет ничего ужасного. Куклам нравится, да и маме тоже, так есть ли повод для слез?

Разрешите ребенку самостоятельно помыть волосы.

Поразительно, но факт: на свете есть дети, которые не любят, когда их кормят с ложки. Зато как только им позволяют проявить самостоятельность, блюдо начинает стремительно исчезать. Ровно также есть дети, которые ненавидят, когда им моют голову, но с удовольствием моют ее сами. Некогда плакать — нужно и шампунь налить на ладошки, и размазать его по голове. В общем, налейте себе чаю и просто понаблюдайте за процессом.

И в конце концов, не мойте ребенку голову слишком часто.

Сальные железы на голове малыша работают не так активно, как у взрослых, поэтому в большинстве случаев достаточно мыть ребенку голову с шампунем не чаще 1 раза в неделю.