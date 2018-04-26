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Саша Зверева рассказала о своих мужчинах
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Саша Зверева рассказала о своих мужчинах 

Russianshowbiz.info 35 минут назад
Фото: Russianshowbiz.info
Зверева продолжает делиться со своими подписчиками историями из личной жизни. На этот раз женщина призналась, что в 2003 году она очень сильно захотела стать матерью. Саша не скрывает, что у нее было много мужчин, но в каждом из них она находила что-то хорошее, ведь человек не может быть исключительно положительным или отрицательным персонажем.
По признанию артистки, ее возлюбленный Вадим всегда был с ней щедр — давал в займы, делился процентом с гастролей, подарил хороший автомобиль Nissan Primera. Кроме того, он любил ее детей, давал возможность возить их на гастроли, чтобы не прерывать кормление грудью.
Свой 22-й День рождения девушка встретился в Купавне. Ее друг Илья вынес торт со свечками, а артистка загадывает желание — «стать мамой и родить здорового ребенка». Однако, у девушки не получается задуть ни одной свечи. Она еще не знает, что это — безобидный розыгрыш, но начинает плакать из-за того, что ее самое сокровенное желание не сбудется. Зверева пообещала делиться продолжением истории каждый день, поэтому подписчики с нетерпением ждут развязки в Инстаграме.
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