Ещё
Кукла с «бразильскими ягодицами» возмутила родителей
Далее:
Читайте также:
Ещё

Кукла с «бразильскими ягодицами» возмутила родителей 

Letidor.ru 11 минут назад
Фото: Letidor.ru
Бразильский конкурс Miss BumBum, в ходе которого выбирают обладательницу самых красивых ягодиц, порадовал своих многочисленных поклонников — и выпустил куклу с заметно преувеличенными размерами бедер. Игрушка моментально вызвала волну возмущения у многих мам и пап. Взволнованные родители уверены: неестественные пропорции куклы способны травмировать психику детей, а также исказить их восприятие женского тела. Переживающих за детей граждан Бразилии поддержали и некоторые политики. Так, кандидат в депутаты на предстоящих выборах в бразильский парламент Сара Винтер заявила: В свою очередь основатель конкурса Miss BumBum Какау Оливер сообщил, что дети — не его аудитория, а кукла — своего рода сувенир, вовсе не предназначенный для игр. Фото: Shutterstock.com Давайте дружить в социальных сетях! Подписывайтесь на нас в Facebook, «В Контакте» и «Одноклассниках»!
Letidor.ru: последние новости
Как выбрать базовый гардероб для ребенка и не разориться: колонка стилиста Татьяны Тимофеевой Галина Юдашкина рассказала про вторые роды и планы стать многодетной мамой Алсу прояснила ситуацию с четвертой беременностью
Женский форум  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Детский флешмоб заставил родителей ужаснуться28
Длина пальцев у мужчины имеет значение, и вот почему20
Новая Барби может заставить детей лечь под нож5
Ника Турбина: трагедия девочки-вундеркинда26
«Какой муж, такая и жизнь»
Видео
00:41
Ребенок в 2 года играет на барабанах круче рок-звезд
Дети
49:43
Хабенский рассказал, как пытался спасти жену
Звёзды Шоу-бизнес
02:24
41-летняя Гусева разделась на радость фанатам
Звёзды
04:07
Эти задачи решат только гении
Психология
04:56
Почему в будущем все будет плохо
Психология
02:54
Назван плод, избавляющий от стресса, изжоги и судорог
Еда
01:00
Бузова получила в подарок вещи для ее малыша
Звёзды Шоу-бизнес
00:41
Юный вундеркинд показал барабанное шоу
Дети
10:22
Рассказали, что будет, если молчать год
Психология
04:48
Мощные старики, установившие рекорды
Здоровье
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение