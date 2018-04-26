Кукла с «бразильскими ягодицами» возмутила родителей

Бразильский конкурс Miss BumBum, в ходе которого выбирают обладательницу самых красивых ягодиц, порадовал своих многочисленных поклонников — и выпустил куклу с заметно преувеличенными размерами бедер. Игрушка моментально вызвала волну возмущения у многих мам и пап. Взволнованные родители уверены: неестественные пропорции куклы способны травмировать психику детей, а также исказить их восприятие женского тела. Переживающих за детей граждан Бразилии поддержали и некоторые политики. Так, кандидат в депутаты на предстоящих выборах в бразильский парламент Сара Винтер заявила: В свою очередь основатель конкурса Miss BumBum Какау Оливер сообщил, что дети — не его аудитория, а кукла — своего рода сувенир, вовсе не предназначенный для игр. Фото: Shutterstock.com Давайте дружить в социальных сетях! Подписывайтесь на нас в Facebook, «В Контакте» и «Одноклассниках»!