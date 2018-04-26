У нас в классе неуправляемый ребенок, который всем мешает. Что делать?

Если причина недовольства — чужой ребенок

Валерия

мама второклассника

«В классе, где учится мой сын, есть совершенно неуправляемый ребенок. От его поведения страдают все: одноклассники, которых он задирает; учительница, которой он срывает уроки и грубит; дети из других классов, с которыми он не ладит на перемене. Мы не знаем, что делать: есть же нормы поведения в обществе. Я не хочу, чтобы мои дети сталкивались с агрессией там, где должно быть безопасно и спокойно, — в школе. Недавно этот мальчик укусил девочку за руку: остался след. Мы никогда не знаем, что услышим, когда придем забирать детей домой: толкнул ли он их сегодня, обозвал или выкинул пенал в помойку. А главное — его поведение мешает учиться другим детям: учительница половину урока проводит, успокаивая его или усаживая на место. Развитие класса этот мальчик тормозит. Что делать — непонятно, но терпение уже заканчивается».

Родителям, которые беспокоятся о безопасности своих детей в школе, важно знать — у них есть на это право. Есть право заботиться о том, чтобы ребенок ходил в школу без страха за свое здоровье. Есть право спокойно работать, пока дети на занятиях, и не думать каждую минуту о психологическом комфорте ребенка. Именно поэтому родители вправе добиваться, чтобы в классе было спокойно.

И хотя есть мнение, что в описываемой ситуации ничего сделать нельзя, попробовать все-таки можно.

Главное, что нужно знать и помнить: решать все конфликтные ситуации в классе можно только через администрацию и учителей. Ни в коем случае нельзя взаимодействовать с чужим ребенком напрямую. Все вопросы должны адресоваться в первую очередь классному руководителю.

Прежде чем предпринять что-то, убедитесь, что вы не участвуете в моббинге (коллективной травле), и что лично у вашего ребенка действительно есть конфликт или проблемы с этим одноклассником. Не поддавайтесь желанию «улучшить» атмосферу в классе общими родительскими усилиями. Довольно часто бывает, что в классе есть неудобные дети, поведение которых вполне корректируется педагогом. Родителям со стороны они могут казаться невоспитанными, неудобными и даже срывающими уроки, однако вполне вероятно, учитель сможет адаптировать этого ребенка к школе без волны родительского негатива. Активно действовать надо лишь в том случае, если лично вашему ребенку физически или психологически некомфортно и плохо. В этом случае родитель, как официальный представитель ребенка, может и должен защитить его права.

Используйте административный ресурс — узнайте, как устроена в вашей школе работа с трудными детьми. Как правило, это работает так: учитель обращает внимание администрации на заявление родителей. Далее в школе собирается малый педсовет, на который приглашаются обе стороны. На собрании конфликт разбирается. Довольно часто результатом такой встречи бывает рекомендация родителям ребенка со сложным поведением обратиться к школьному психологу или пройти медико-психологическую комиссию (в Москве она находится по адресу ул. Фадеева, д.2). Здесь ребенку, испытывающему трудности в освоении основной образовательной программы, развитии и социальной адаптации окажут психолого-педагогическую помощь. Назначат занятия с нейропсихологом или психологом, порекомендуют программу реабилитации или занятий и просто помогут. Однако семья ребенка вправе не соглашаться на медико-психологическую коррекцию.

Попытайтесь поговорить с родителями ребенка спокойно. Возможно, они делают многое из того, что ждет от них школа, и окружающим также нужно набраться терпения. Однако если родители настроены агрессивно, разговор можно переводить в административное русло: писать заявление на имя директора и излагать свою точку зрения на происходящее. Школа должна быть заинтересована в том, чтобы все ученики чувствовали себя спокойно, поэтому обязана отреагировать на письменное уведомление и принять меры. И хотя до 15 лет ребенка нельзя отчислить из учебного заведения, школа может пригласить социального педагога для работы с ним.

Ханафи Гулиев

Руководитель структурного подразделения школы №2120

«В первую очередь школа, как консервативный институт, требует решения вопроса дисциплины. Совет по профилактике и малые педсоветы школы могут рекомендовать «трудному» ребенку посещать кружки допобразования во второй половине дня, где можно проявлять свои лидерские качества. Когда родители обращаются с просьбой перевести агрессивных детей из класса, мы объясняем, что не имеем права заниматься такой «селекцией».

Однозначно школа не должна отвергать непослушных детей, потому что в жизни будут ситуации, где уже взрослые будут сталкиваться с разными людьми, и они должны уметь с ними общаться. В нашей школе гиперактивными детьми занимаются в основном классные руководители и их родители. Часть занятий педагоги стараются проводить за пределами класса, например, в теплое время года — на улице, чтобы замкнутость школьной среды не довлела над психикой».

Если причина недовольства — ваш ребенок

Светлана

мама Жени

«С моей дочерью всегда было трудно. С первого же месяца в детском саду на нее сыпались жалобы: слишком шумная, неуправляемая, плохо слушается, на все отвлекается, не сидит во время занятий. Помню, как на первом утреннике одна мама устроила скандал и кричала, что раз моя дочка толкает ее сына, значит дома у нас кошмар и насилие и к нам нужно направить опеку. Просто так-то дети не толкаются! В саду и начальной школе всегда были недовольные родители, которые требовали убрать моего ребенка из коллектива.

Я не знаю, как сказать всем этим людям, что ребенком мы занимаемся: водим на занятия к нейропсихологу, работаем с другими специалистами, учим эмпатии, стараемся все держать под контролем. А главное, что моя дочь, хоть и имеет дефицит внимания, все равно может учиться в коллективе. Ни сад, ни школа не хотят слушать о том, что уже делается: результаты нужны мгновенно, никто не хочет ждать или помогать. Ну и это бесконечное шушуканье за спиной: каждый детский шаг обсуждается и осуждается.

Поведение у дочки постепенно выправляется: она стала спокойнее, адаптировалась ко многим условиям, но слава «неуправляемой» за ней закрепилась. И бороться с предвзятостью взрослых людей очень сложно: мало кто ценит ее интеллектуальные способности, все хотят, чтобы она высиживала 45 минут урока. Потому что надо. И как я не старалась намекать учителю, что дочке нужно иногда прерваться и отдохнуть, чтобы через несколько минут снова включиться в работу, она меня так и не услышала, потому что дисциплина важнее потребностей конкретного ребенка».

Родителям, которые оказались по другую сторону баррикад, тоже непросто. С одной стороны, они не хотят афишировать в школе проблемы своего ребенка, потому что зачастую школа не готова адаптировать детей с гиперактивностью или дефицитом внимания, родители не хотят «ярлыков» и предвзятого отношения. Кроме того, ни СДВГ, ни конфликтное поведение, ни трудная адаптация к школе не являются показанием к обучению в «специальной школе», которой так любят пугать на педсоветах. Ребенку со сложностями поведения иногда нужно ослабить режим или помочь подружиться с детьми, не требовать от него стопроцентного внимания и спрашивать по возможностям. Лучше всего, если родители будут вести параллельную работу со специалистами (неврологом, психологом, логопедом) и помогать ребенку в адаптации.

Но если случится так, что школа все-таки пошла на конфликт, имеет смысл прислушаться к советам психиатра Елисея Осина, которые он дал на форуме для родителей детей с гиперактивностью:

на встрече ничего не говорить первым;

внимательно выслушать и записать все, что скажет школьная администрация, для этого использовать ручку и бумагу, но можно и диктофон;

обязательно копировать все бумаги, которые вам показывают про ребенка — докладные, объяснительные и т.д. Если они находятся в личном деле, то это про вашего ребенка, значит вы имеете к этому полный доступ;

прояснить и записать все предъявляемые проблемы;

задать вопрос о том, что было сделано для того, чтобы эти проблемы преодолеть, спросить об эффективности проведенных мероприятий;

задать вопрос о том, каких действий хочет от вас администрация;

только после этого высказать свое мнение о том, что происходит;

не спорить, не переходить на эмоции. Это только навредит;

не принимать никаких решений, сказать, что вы все выслушали и подумаете. Это сложно, но можно сказать, что вам нужно время, такой Вы человек;

дома все это просмотреть. Определить, есть ли в требованиях школы и администрации признаки нарушения прав Вашего ребенка на образование. Посмотреть, есть ли в рекомендациях школьной администрации разумные;

дальше лучше всего общаться со школой письменно — написать письмо, в котором вы выскажете свою точку зрения на происходящее, опишите то, что вы будете делать;

общая рекомендация — минимум эмоций, минимум споров, если споры и вести, то в бумажной форме. К сожалению, нередко школа первым шагом старается решить проблему по принципу нет ребенка — нет проблемы. Для этого она создает условия, при которых родителям и детям оставаться в школе невыносимо. Бывает, что только после того, как это не получается, школа начинает заниматься проблемой;

на метод «нет ребенка — нет проблемы» школа права не имеет, она должна учить всех. Для того чтобы этому воспрепятствовать, нужно показать, что вы готовы защищать своего ребенка, представлять его интересы. Но сделать это нужно как можно более деловито и спокойно.

Юлия Зарусинская

социальный педагог школы №2025

«Существуют две причины появления симптомов агрессивного поведения — медицинского и воспитательного (педагогического) характера. Если ребенок бросается школьными предметами, раскидывает вещи, начинает сбрасывать одежду в раздевалке, пытаясь выплеснуть злость, и это не результат явной перепалки или ссоры, то мы начинаем работу с родителями и рекомендуем обратиться к психологу.

Мы можем рекомендовать сводить ребенка в центральную психолого-медико-педагогическую комиссию города Москвы, которая направит к специалистам для коррекции поведения. Школа также сотрудничает с бесплатными психологическими центрами в каждом округе, где ребенок проходит тестирование и посещает до 10 занятий. Бывают ситуации, когда комиссию собирают в здании школы, как правило, если работа ведется с несколькими «трудными» детьми. Если причина имеет медицинский аспект, то школа рекомендует обратиться к специалистам медицинского профиля — психоневрологу, психиатру. Чем раньше проблема будет выявлена, тем больше шансов ее устранить.

В школе работает пять социальных педагогов в каждом здании комплекса. Так как агрессия является одной из форм девиантного поведения, то работа проводится по разным направлениям. Социальные педагоги наблюдают за такими детьми, учат выстраивать правильные взаимоотношения со сверстниками методами совместных игр, мероприятий, дежурств, вовлекают таких детей в творческую и спортивную деятельность. Например, мальчики могут посещать спортивные секции, девочки — театральную студию, вокальные кружки, рисование на базе бесплатных кружков допобразования. В индивидуальной работе социальные педагоги объясняют, как просить игрушку у другого ребенка, как вежливо себя вести, выстраивают и проигрывают правильное взаимодействие».

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