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Юный вундеркинд показал барабанное шоу
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Юный вундеркинд показал барабанное шоу 

Рамблер 3 часа назад
Двухлетний малыш, виртуозно исполняющий композицию с помощью барабанных палочек, стал новым героем социальных сетей. Семья из США выложила домашний ролик, на котором сынишка по имени Леннокс подключается к музыкальному развлечению: мама мальчика исполняла песню, а аккомпанировал ей на гитаре супруг. Комментаторы восхитились умением крохи владеть палочками — ребёнок не просто стучал по столу, а бил в ритм, не пропуская ни одного бита, а в заключение даже выступил сольно. Пока его ровесники осваивают буквы и цифры, Леннокс изучает музыкальные ритмы. Очевидно, способности передались ему от родителей, которые неравнодушны к музыке. Видео с одарённым мальчиком уже собрало десятки тысяч просмотров, а пользователи восхищаются юным вундеркиндом. Кстати, семья Леннокса уже получила приглашение принять участие в шоу для талантливых детей.
Женский форум
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