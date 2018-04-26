Юный вундеркинд показал барабанное шоу

Двухлетний малыш, виртуозно исполняющий композицию с помощью барабанных палочек, стал новым героем социальных сетей. Семья из США выложила домашний ролик, на котором сынишка по имени Леннокс подключается к музыкальному развлечению: мама мальчика исполняла песню, а аккомпанировал ей на гитаре супруг. Комментаторы восхитились умением крохи владеть палочками — ребёнок не просто стучал по столу, а бил в ритм, не пропуская ни одного бита, а в заключение даже выступил сольно. Пока его ровесники осваивают буквы и цифры, Леннокс изучает музыкальные ритмы. Очевидно, способности передались ему от родителей, которые неравнодушны к музыке. Видео с одарённым мальчиком уже собрало десятки тысяч просмотров, а пользователи восхищаются юным вундеркиндом. Кстати, семья Леннокса уже получила приглашение принять участие в шоу для талантливых детей.