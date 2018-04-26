Федорова призналась, кого любит больше, Филю или Хрюшу

Этот выбор телеведущей было сделать ох как нелегко.

«Друзья, есть здесь среди вас те, кто, как и я, вырос на этой передаче?» — спрашивает прекрасная Оксана Федорова своих подписчиков в Instagram про нашу любимую программу детства. И так и хочется ответить: да, мы все, все на ней выросли! А дальше ее нынешняя телеведущая ставит поклонников перед нелегким выбором.

А что, если самый любимый персонаж в программе — сама ведущая?

«Я все детство с нетерпением ждала новых мультиков и общения с любимыми героями, и все слова колыбельной из заставки знала наизусть. Тогда я даже подумать не могла, что когда-то буду вести «Спокойной ночи, малыши». Когда кукловод берет их в руки: Степашку, Хрюшу, Филю, Каркушу или Мишутку, то они начинают жить своей жизнью, у них появляются свои эмоции. Я пробовала сама брать их в руки, но у меня они почему-то не оживают. Честно говоря, воспринимаю их всех как самостоятельных личностей. С ними работают очень талантливые актеры, есть даже те, кто остается с героями уже более 30 лет. Я настолько люблю их всех, что мне трудно выделить кого-то одного. В детстве я обожала Филю, в какой-то период в любимцах был Хрюша, а сейчас и Мишутка очень интересно себя подает. А кто из героев «Спокойной ночи, малыши» у ваших детей самый любимый? И кого любили в детстве вы?» — спрашивает она.

И правда, как тут выбрать! Все любимые! Или есть среди персонажей «Спокушек» тот, кто пользуется зрительскими симпатиями сильнее всего?

Принять участие в опросе «Кто ваш любимый герой в „Спокойной ночи, малыши?“» в полной версии материала на сайте Woman's Day Кстати, сама Оксана Федорова недавно призналась в интервью нашему изданию, что передача помогла ей… стать мамой. «Видимо, прежде чем самой стать мамой, я должна была сначала отдать любовь другим детям, ведь в программе „Спокойной ночи, малыши!“ я работаю уже шестнадцатый год. А еще я познала, что главная сила в любви, которой нужно делиться с окружающими, и в умении прощать и верить, несмотря ни на что, — рассказала она.

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