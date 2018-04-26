10 лучших игр для развития памяти от рождения до школы

Игра №1: Мемори кардс

Интересная и любимая многими детьми настольная игра. Она тренирует зрительную память, логическое мышление и развивает усидчивость. Правила простые: парные карточки выкладываются изображением вниз, за каждый ход игрок может открыть по две картинки. Если они оказываются одинаковыми, участник забирает их в банк и продолжает играть. Когда пара не сошлась — карточки возвращаются на прежние места. Выигрывает тот, кто собрал большее количество пар.

Сложность игры зависит от возраста ребёнка: 2-летним малышам достаточно будет игрового поля из трёх парных карточек, 4-летним — из 8-10, а к 6 годам ребёнок может спокойно ориентироваться в поле из 20-25 парных картинок.

Игра №2: Детский скраббл

Всем прекрасно знакомо зелёное поле и белые фишки с буквами и очками. А вот скраббл для маленьких эрудитов скорее напоминает кроссворд. На поле уже написаны слова, так что задача вашего малыш найти в своих фишках нужную букву и поставить её на поле. Играть в скраббл можно, даже если ваш ребёнок пока не умеет читать и писать. Подобное развлечение для малышей как раз поможет запомнить буквы и написание слов. А когда ваше чадо подрастёт, можно будет складывать из фишек слова, которых нет на поле.

Игра №3: Пазлы

Они развивают зрительную память, внимание, мелкую моторику и усидчивость. Лучше всего начинать с деревянных пазлов для самых маленьких. Такие детали безопасны для малыша и легко сочетаются друг с другом. Количество элементов может быть самое разное — два, четыре, шесть и более. Главное, чтобы ваш кроха не потерял интерес к этому занятию. Слишком мелкий и сложный рисунок будет непонятен и скучен для ребёнка дошкольного возраста. Дети должны понимать, что у них получается, и видеть свой прогресс.

Игра №4: Ищем отличия

Карточки для этой игры можно купить в магазине, найти в интернете или нарисовать самим. Смысл в том, что берутся две практически одинаковые картинки, между которыми существует буквально несколько отличий. Задача ребёнка — сравнить две картинки и найти эти несоответствия. Более сложный уровень — убрать первую картинку и попросить озвучить отличия по памяти.

Игра №5: Угадай мелодию

Для этого развлечения вам не понадобятся особые вокальные данные. Главное здесь — знать репертуар детских песен, мелодии из компьютерных игр или мультфильмов. Эта игра развивает детям слуховую память, голос и чувство ритма. Сначала вы напеваете популярную мелодию, а ребёнок отгадывает. Потом вы меняетесь ролями. С совсем маленькими участниками можно начать «угадайку» с голосов птиц и зверей. Увидите, сколько радости и веселья доставит вашим детям эта простая игра.

Игра №6: Что лежит на столе

Выложите на стол 10-15 разных по форме и размеру предметов (ручку, монету, яблоко, игрушку, конфету, расческу) и попросите ребёнка смотреть на них в течение 30 секунд. Затем перемешайте вещицы. Задача малыша — вернуть всё на исходные места. Далее задание можно усложнить: отойдите от стола и попросите малыша по памяти восстановить картинку — рассказать или нарисовать. И помните, разложенные в ряд предметы легче запоминаются, чем расположенные хаотично. Поэтому, если вы только начали применять подобные игровые методики, начинайте с простого задания, которое будет по силам ребёнку.

Игра №7: Ромашка

Эта игра подойдёт деткам, которые любят рисовать и разукрашивать. Вариантов заданий может быть несколько. Например:

Нарисуйте ромашку с пятью или более лепестками, покажите её ребёнку и попросите его нарисовать такую же по памяти.

Нарисуйте 5 ромашек с разноцветными серединками. На другом листе нарисуйте не разукрашенные цветы и попросите малыша восстановить цвета.

Нарисуйте одну ромашку с 10 цветными лепестками. На другом листе изобразите ту же ромашку, но, оставив незаштрихованными несколько лепестков. Ребёнок по памяти должен будет дорисовать свой цветок.

Упражнения с ромашкой можно усложнять и видоизменять — закладывать определенную последовательность: чередовать цвета, размер, форму и длину лепестков и так далее.

Игра №8: Стишки

Лучше всего тренирует память разучивание стихов. Но простую «зубрежку» можно превратить в увлекательную игру. Выберите простые и понятные малышу стихи и попробуйте вместе нарисовать на бумаге сюжет выбранной истории. Ребёнок намного лучше воспринимает и запоминает информацию, когда у него задействованы несколько органов чувств. Для начала будет достаточно одного четверостишья. Каждый день разучивайте таким образом новые строчки — и в конце у вас получится иллюстрированный альбом, который вы будете с удовольствием пересматривать и перечитывать ещё долгое время.

Игра №9: Слова

В эту увлекательную и развивающую игру можно играть, как только ваш малыш начнет свободно изъясняться. Она просто незаменима, если вы, например, находитесь в аэропорту, в детской поликлинике или едете на машине на дачу. Реквизит не нужен, условия можно менять, учитывая индивидуальные особенности ребёнка и его словарный запас. Так, с малышами можно перечислять по очереди домашних или диких животных, или, скажем, цвета и виды продуктов. А детям постарше можно усложнить задачу и ввести правило, чтобы каждое последующее слово начиналось на последнюю букву предыдущего. Главное условие — слова не должны повторяться.

Игра №10: Паровозик

Очень эффективное, развивающее память занятие для всей семьи. Для участия достаточно всего двух человек. Для начала нужно выбрать тему игры, например: овощи, фрукты, цвета. Первый игрок называет свое слово, второй повторяет его и добавляет своё. Следующий участник (если играют двое, это снова будет первый игрок) должен повторить уже озвученные два слова и добавить третье, и так — каждый последующий участник повторяет все предыдущие слова, дополняя цепочку своим вариантом. Игра продолжается до тех пор, пока кто-нибудь не собьётся. Она достаточно сложная, поэтому скорее подойдёт для детей от 5-6 лет. Но если 3-летний малыш запомнит цепочку хотя бы из четырёх слов, этот результат можно считать хорошим.